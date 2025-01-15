Прежние обиды? Почему Ярослав Бойко не пришёл на похороны Добровольской, которая родила ему сына

Ярослав Бойко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прощание с актрисой Евгенией Добровольской состоялось 14 января на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, в театре артистка работала с 1991 года.
На её похороны пришли близкие, друзья, коллеги, однако среди них не оказалось актёра Ярослава Бойко, с котором у Евгении были отношения. В чём причина? Подробности — в материале «Радио 1».
В 2000-е годы между Бойко и Добровольской завязались отношения. Тогда актёр был женат, но это не помешало их чувствам. В 2002 году у них родился сын Ян. Бойко признал ребёнка, но семейного счастья паре не суждено было испытать — пути их разошлись.
Сыновья актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко на церемонии прощания (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Что же касается Ярослава Бойко, то его отсутствие вызвало волну споров.
Одни говорят о том, что Бойко не смог бы справиться со своими эмоциями, другие считают, что виной всему прежние обиды.
В конце 2023 года актриса попала в больницу. В ходе обследования врачи обнаружили у неё агрессивную форму рака желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг.
Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была выявлена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась. В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Бурный роман
В 2000-е годы между Бойко и Добровольской завязались отношения. Тогда актёр был женат, но это не помешало их чувствам. В 2002 году у них родился сын Ян. Бойко признал ребёнка, но семейного счастья паре не суждено было испытать — пути их разошлись.
«Ожидали, что он хотя бы ради сына придёт, но нет… Он выбрал остаться в стороне», — говорили люди, пришедшие на похороны.Вместе с тем 22-летний Ян Бойко пришёл проститься с матерью: он долго стоял у гроба, не скрывая слёз.
Сыновья актрисы Евгении Добровольской Николай Ефремов (слева) и Ян Бойко на церемонии прощания (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Почему Бойко проигнорировал похороны?
Что же касается Ярослава Бойко, то его отсутствие вызвало волну споров.
Одни говорят о том, что Бойко не смог бы справиться со своими эмоциями, другие считают, что виной всему прежние обиды.
«Она не была моей мамой»: пост Никиты Ефремова о Евгении Добровольской вызвал скандал. Что вскрылось после похорон актрисы
В конце 2023 года актриса попала в больницу. В ходе обследования врачи обнаружили у неё агрессивную форму рака желудка с подкожными метастазами и метастазами в мозг.
Добровольская прошла шесть курсов химиотерапии, но болезнь была выявлена на той стадии, когда лечению уже не поддавалась. В декабре артистку поместили в центр паллиативной помощи, где 26 числа она встретила своё 60-летие. 10 января Евгении Добровольской не стало.
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Анастасия Ларина