«Бывают срывы»: Дана Борисова раскрыла, как борется со своим недугом

16 сентября 2026, 22:30

Дана Борисова призналась, что у неё бывают срывы

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что врачи ей поставили диагноз «биполярное расстройство», с которым она борется уже долгое время, но порой у неё бывают срывы.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Борисова призналась, что пока вынуждена отказываться от всех предложений по работе, в том числе различных проектов на телевидении, поскольку нуждается в восстановлении.





«У меня бывают срывы, когда таблетки заканчиваются, поэтому моя главная задача — всегда вовремя пить свои таблетки. Иначе я просто превращаюсь в мегеру. Сейчас я в ресурсе», — сказала теледива.