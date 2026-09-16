«Бывают срывы»: Дана Борисова раскрыла, как борется со своим недугом
Дана Борисова призналась, что у неё бывают срывы
Телеведущая Дана Борисова не скрывает, что врачи ей поставили диагноз «биполярное расстройство», с которым она борется уже долгое время, но порой у неё бывают срывы.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Борисова призналась, что пока вынуждена отказываться от всех предложений по работе, в том числе различных проектов на телевидении, поскольку нуждается в восстановлении.
«У меня бывают срывы, когда таблетки заканчиваются, поэтому моя главная задача — всегда вовремя пить свои таблетки. Иначе я просто превращаюсь в мегеру. Сейчас я в ресурсе», — сказала теледива.
При этом она уточнила, что не страдает от депрессий, однако испытывает подобные проблемы, когда забывает принимать препараты от биполярного расстройства.