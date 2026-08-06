«Есть и получше»: Дана Борисова заявила, что не считает дочь Полину идеальным ребёнком
Дана Борисова призналась, что ей не всегда хватает близости с дочерью Полиной
Дана Борисова откровенно высказалась об отношениях с дочерью Полиной во время участия в шоу. Об этом сообщает StarHit.
Телеведущая призналась, что не считает свою наследницу «лучшим ребёнком на свете» и сравнила её с другими детьми.
«А я считаю, что есть дочери и получше, которые ближе к матери. Мне не нравится, когда её зовут на передачи без меня», — заявила Борисова прямо в присутствии Полины.По словам телеведущей, её задевает, когда дочь становится самостоятельным участником публичных проектов без её участия. Борисова отметила, что ей хотелось бы большей эмоциональной близости с наследницей.
При этом Дана не стала скрывать, что их отношения с дочерью бывают непростыми. Телеведущая и раньше рассказывала о сложностях в общении с Полиной и о том, что период взросления ребёнка стал для их семьи непростым этапом. Сама Полина Борисова не стала подробно комментировать слова матери во время эфира.