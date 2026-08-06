«Есть и получше»: Дана Борисова заявила, что не считает дочь Полину идеальным ребёнком

06 августа 2026, 12:52

Дана Борисова призналась, что ей не всегда хватает близости с дочерью Полиной

Дана Борисова с дочерью (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дана Борисова откровенно высказалась об отношениях с дочерью Полиной во время участия в шоу. Об этом сообщает StarHit.





Телеведущая призналась, что не считает свою наследницу «лучшим ребёнком на свете» и сравнила её с другими детьми.





«А я считаю, что есть дочери и получше, которые ближе к матери. Мне не нравится, когда её зовут на передачи без меня», — заявила Борисова прямо в присутствии Полины.