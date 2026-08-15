«Нужно принимать таблетки»: Дана Борисова призналась, что страдает тяжелым расстройством
Дана Борисова: У меня есть тяжелое расстройство, нужно вовремя пить таблетки
Телеведущая Дана Борисова откровенно призналась в наличии тяжелого расстройства из-за которого она не может полностью уделять время своей дочери.
Ранее Борисова рассказала, что ее дочь не является идеальной. Есть девочки, которые заботятся о своих мамах, выстраивают доверительные и доброжелательные отношения. Тем временем общение теледивы с дочерью Полей больше похоже на «поле боя».
«У меня есть тяжелое расстройство. Чтобы оно не обострялось, его нужно контролировать, вовремя принимать таблетки. Поля все это знает, у нее тоже есть похожие проблемы. И в связи с этим я могу иногда уходить в себя, потому что нет сил сдерживаться и держать все под контролем», — призналась Борисова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей она добавила, что часто бывает недовольна поведением Полины, но любит дочь, хотя с ней «порой бывает очень тяжело». Со временем девушка поймет, что ближе мамы никого не будет, выразила надежду Борисова.