«Нужно принимать таблетки»: Дана Борисова призналась, что страдает тяжелым расстройством

15 августа 2026, 16:19

Дана Борисова: У меня есть тяжелое расстройство, нужно вовремя пить таблетки

Дана Борисова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Телеведущая Дана Борисова откровенно призналась в наличии тяжелого расстройства из-за которого она не может полностью уделять время своей дочери.





Ранее Борисова рассказала, что ее дочь не является идеальной. Есть девочки, которые заботятся о своих мамах, выстраивают доверительные и доброжелательные отношения. Тем временем общение теледивы с дочерью Полей больше похоже на «поле боя».





«У меня есть тяжелое расстройство. Чтобы оно не обострялось, его нужно контролировать, вовремя принимать таблетки. Поля все это знает, у нее тоже есть похожие проблемы. И в связи с этим я могу иногда уходить в себя, потому что нет сил сдерживаться и держать все под контролем», — призналась Борисова.