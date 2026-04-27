Бывшая невеста Лепса прошла путь от стажировки до подиума
Аврора Киба решила попробовать себя в индустрии моды и задумалась о создании собственного бренда одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
С этой целью она отправилась на производство к дизайнеру Ирене Сопрано, которая известна сотрудничеством со многими звёздами мирового уровня, включая Мадонну, Бейонсе и Пэрис Хилтон.
Хотя полноценную стажировку Киба в итоге не получила, ей удалось поучаствовать в Московской неделе моды в качестве модели. Более того, дизайнер оплатила её работу, что стало для девушки своего рода первым заработком в новой сфере.
Несмотря на вдохновение от этого опыта, Киба решила временно отложить идею запуска собственного бренда, сосредоточившись на других проектах.
