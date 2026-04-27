«Жанр не играет роли»: Михаил Шуфутинский высказался о песнях SHAMAN
Певец Михаил Шуфутинский в беседе с kp.ru высказался о жанровой принадлежности своего коллеги — певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).
Шуфутинский подчеркнул, что для Дронова жанр не играет никакой роли.
«Если человек поёт от души, если у него хорошие данные, красивый голос, если он полон творчества и полон энтузиазма, то не важно, как он называется», — отметил Михаил Захарович.По словам исполнителя хита «Третье сентября», не существует разницы, исполняет ли SHAMAN шансон или поп-музыку. Шуфутинский назвал творчество коллеги хорошим и добавил, что музыка Ярослава «трогает сердца» слушателей. Самого артиста она заставляет волноваться, думать и любить.
До этого Михаил Шуфутинский заявил, что за время всей его творческой карьеры шансон существенно изменился.