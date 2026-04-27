«Жанр не играет роли»: Михаил Шуфутинский высказался о песнях SHAMAN

27 апреля 2026, 18:45

Михаил Шуфутинский заявил, что для певца SHAMAN жанр музыки не имеет значения

Певец Михаил Шуфутинский в беседе с kp.ru высказался о жанровой принадлежности своего коллеги — певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).





Шуфутинский подчеркнул, что для Дронова жанр не играет никакой роли.

«Если человек поёт от души, если у него хорошие данные, красивый голос, если он полон творчества и полон энтузиазма, то не важно, как он называется», — отметил Михаил Захарович.