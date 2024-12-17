Бывшего мужа Седоковой Яниса Тимму нашли мертвым в Москве: последние дни, что известно о суициде

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото соцсети)
Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, согласно предварительным данным, стало самоубийство.
О том, что известно о смерти спортсмена и как прошли последние дни его жизни — в материале «Радио 1».
Тело Тиммы нашли в подъезде 5-этажного жилого дома в центре Москвы. Уточняется, что рядом с баскетболистом лежал телефон с заставкой «позвоните Анне». По данным СМИ, спортсмен покончил с собой. На данный момент возле дома, в котором обнаружили тело Тиммы, стоят автомобили МВД и спецперевозки. Подробности устанавливаются.
Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти спортсмена стала асфиксия. Его тело обнаружил постоялец хостела, где Янис жил последние дни. Баскетболист давно размышлял о суициде из-за разлада в отношениях с певицей.
Накануне страшной трагедии Тимма поздравил экс-супругу Анну Седокову с 42-летием. Он опубликовал архивное видео с утренника Гектора, младшего сына певицы. Артистка растрогалась и заплакала, над чем Янис по-доброму посмеялся.
Telegram-канал Baza написал, что баскетболист несколько месяцев назад опубликовал в своих социальных сетях странный ролик, из-за чего многие подписчики тогда решили, что он готовится к самоубийству. Отмечается, что Тимма записывал видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также публиковал снимки с пачками от лекарств.
Седокова после этого выложила пост с просьбой «не дергать ее». Как пишет канал со ссылкой на близких Тиммы, он очень тяжело переживал расставание с артисткой.
Певица Анна Седокова пока не отреагировала на сообщения о гибели экс-супруга. Известно, что в начале декабря певица развелась со спортсменом.
Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания. Утверждается, что Седокова даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать. Только вчера, 16 декабря, Тимма поздравлял Анну с праздником, однако никто и не мог предположить, что он решится на подобный шаг.
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Что известно о смерти Яниса Тиммы
Тело Тиммы нашли в подъезде 5-этажного жилого дома в центре Москвы. Уточняется, что рядом с баскетболистом лежал телефон с заставкой «позвоните Анне». По данным СМИ, спортсмен покончил с собой. На данный момент возле дома, в котором обнаружили тело Тиммы, стоят автомобили МВД и спецперевозки. Подробности устанавливаются.
Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Согласно информации Telegram-канала SHOT, причиной смерти спортсмена стала асфиксия. Его тело обнаружил постоялец хостела, где Янис жил последние дни. Баскетболист давно размышлял о суициде из-за разлада в отношениях с певицей.
Намеки о смерти в последних днях жизни Яниса Тиммы
Накануне страшной трагедии Тимма поздравил экс-супругу Анну Седокову с 42-летием. Он опубликовал архивное видео с утренника Гектора, младшего сына певицы. Артистка растрогалась и заплакала, над чем Янис по-доброму посмеялся.
«С днем рождения», — подписал публикацию спортсмен.
Telegram-канал Baza написал, что баскетболист несколько месяцев назад опубликовал в своих социальных сетях странный ролик, из-за чего многие подписчики тогда решили, что он готовится к самоубийству. Отмечается, что Тимма записывал видео с камеры, направленной с балкона вниз, а также публиковал снимки с пачками от лекарств.
Седокова после этого выложила пост с просьбой «не дергать ее». Как пишет канал со ссылкой на близких Тиммы, он очень тяжело переживал расставание с артисткой.
Реакция Седоковой на смерть Яниса Тиммы
Певица Анна Седокова пока не отреагировала на сообщения о гибели экс-супруга. Известно, что в начале декабря певица развелась со спортсменом.
Анна Седокова и Янис Тимма (Фото соцсети)
Несмотря на это, они поддерживали общение после расставания. Утверждается, что Седокова даже приходила на его игру вместе с сыном, чтобы поддержать. Только вчера, 16 декабря, Тимма поздравлял Анну с праздником, однако никто и не мог предположить, что он решится на подобный шаг.
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Екатерина Коршунова