Рэпер Лигалайз объявлен в розыск судебными приставами

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)
Первый интерес в отношении Лигалайза возник у приставов ещё в 2009 году. Уже тогда у него были зафиксированы долги и открыто исполнительное производство. Сейчас «певец-бормотун» живёт в Литве, куда переехал в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего, так как имущества в России у рэпера не осталось.
Ранее общественники требовали признать Лигалайза иноагентом за экстремистский душок его новых клипов и нелицеприятные высказывания о российской армии в интервью.
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