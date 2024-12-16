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Рэпер Лигалайз объявлен в розыск судебными приставами

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Андрей Меньшиков (Лигалайз) (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ разыскивают известного рэп-исполнителя и продюсера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков - прим. ред.). Покинув Россию, легенда русского рэпа остался должен приличную сумму по кредитам и налогам.
Автор хита «Будущих мам» стал объектом исполнительного производства из-за неуплаты 612 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал SHOT. Сумма сложилась из кредитных обязательств и задолженностью перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Погасить долг некогда знаменитый рэпер не может с сентября, хотя время от времени и пытается перечислять небольшие суммы из-за рубежа.

Первый интерес в отношении Лигалайза возник у приставов ещё в 2009 году. Уже тогда у него были зафиксированы долги и открыто исполнительное производство. Сейчас «певец-бормотун» живёт в Литве, куда переехал в 2023 году. Взыскивать с него особо нечего, так как имущества в России у рэпера не осталось.



Ранее общественники требовали признать Лигалайза иноагентом за экстремистский душок его новых клипов и нелицеприятные высказывания о российской армии в интервью.

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#фссп
Возлюбленная Деппа: актёр не планирует открывать ювелирный бренд в Москве
16 декабря 2024, 12:58

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Возлюбленная американского актера Джонни Деппа из Екатеринбурга и модель Юлия Власова высказалась о его намерении открыть ювелирный магазин в Москве в интервью с Super.
Ранее Телеграм-канал Mash передавал, что американский актёр хочет открыть бутик с ювелирными изделиями из якутских бриллиантов в районе Бирюлёво. Подчёркивалось, что такое решение Джонни Депп принял благодаря уговорам Юлии Власовой, которая родом из России.

Сама уроженка Екатеринбурга опровергла эту информацию и заявила, что её возлюбленный не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения.

«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — уточнила Юлия Власова.

Возлюбленная американского актёра раньше обучалась в Пражском университете, потом она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Для изучения тонкостей ювелирного дела Юлия Власова поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на спецкурс.

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Комик Расул Чабдаров объяснил возвращение в РФ из Турции
16 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/ Nikita Burdenkov

Российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил своё возвращение на родину. Деталями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова во «ВКонтакте».
Расул Чабдаров поделился, что в юности жил в Турции и трудился в туристической сфере.

Комик обратил внимание, что начал видеть взрослых мужчин, работающих 10-15 лет в туристической сфере и у них ничего не менялось в жизни. Тогда он понял, что не желает быть «этим обгоревшим мужчиной».

Расул Чабдаров подчеркнул, что за сезон зарабатывал порядка десяти тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу).

«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — уточнил он.

В итоге, по словам Чабдарова, он решил вернуться в Россию.

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Анна Ковальчук рассказала о неожиданной беременности: как живет непубличный сын 47-летней звезды «Тайн следствия»
Звезда «Тайн следствия» Анна Ковальчук узнала о беременности на съемках
16 декабря 2024, 10:51

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Анна Ковальчук — известная российская актриса, прославившаяся ролью Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия». Её личная жизнь интересует поклонников не меньше, чем творческая карьера.
У актрисы есть 24-летняя дочь Злата, которая снималась с ней в одном из сериалов и часто появляется на мероприятиях. Также у Анны Ковальчук есть 14-летний сын Добрыня, который практически не появляется на публике. Что известно о неожиданной беременности звезды и причинах, по которым Ковальчук скрывает своего сына — читайте подробнее в материале «Радио 1».

Первая беременность и работа в сложных условиях

В 2000 году у Анны Ковальчук родилась дочь Злата от актера Анатолия Ильченко, однако через пять лет после рождения девочки родители расстались. Ковальчук рассказала, что беременность пришлась на непростой этап в ее жизни. Съемки сериала «Тайны следствия» только начинались, никто не мог предсказать, станет ли проект успешным. В это время ей приходилось работать в сложных условиях — съемки проходили в таких локациях, как морг и тюрьма.

«Под конец съемок первого сезона узнала, что беременна. Постоянно хотела спать, а тут выезд то в морг, то в тюрьму, то на кладбище... Наверное, первые сезоны «Тайн...» были проверкой на мое отношение к кинематографу. Выдержать такой режим можно было только по большой любви», – рассказала она.

Она вспомнила, что ей и коллегам приходилось обедать на корточках, так как не было специальных мест для этого.

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Долгожданный ребенок

После расставания с Анатолием Ильченко Анна Ковальчук встретила бизнесмена Олега Капустина, который стал ее мужем. Пара столкнулась с трудностями в вопросе рождения общего ребенка. Когда Анна узнала о беременности, она решила скрывать это до последнего, чтобы не сглазить.

«Уже несколько лет мы хотели ребенка и были готовы к его появлению, он у нас долгожданный. Я и Олег очень переживали, что этого не происходит, никак не могли найти этому объяснения», — добавила она.

Трагичная ситуация

Во время второй беременности Анны Ковальчук произошла трагичная ситуация, когда она чуть не попала в аварию с семьей. Актриса еще не знала о своем долгожданном положении, когда чуть не попала в ДТП. В тот момент они находились на отдыхе в Ейске, пришло время возвращаться домой.

Им предложили поехать на машине, но Анна, сама не понимая почему, резко отказалась от этой идеи. Ее муж поддержал это решение, и они с дочерью Златой купили билеты на поезд, в то время как он отправился в путь на автомобиле. Позже, уже вечером, они узнали, что машина, на которой они должны были ехать, попала в серьезную аварию под Новгородом. К счастью, никто не пострадал в этом инциденте, но трудно представить, каким мог быть исход, если бы беременная Ковальчук находилась в автомобиле в тот роковой день.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

«Помню, когда мы прощались, я вдруг разревелась, хотя с чего бы? Мы нередко расстаемся, когда уезжаем в командировки, но я никогда не плачу. А тут места себе не находила. Прошла ночь, наутро я позвонила Олежке: «Ты где?» А в ответ услышала: «Я в больнице, попал в аварию». Вряд ли можно описать, что я испытала в тот момент. Если бы не сидела, наверное, просто рухнула на пол: казалось, руки-ноги отнялись», — вспоминает звезда.

Олег уже почти доехал до Петербурга и спешил домой, чтобы переодеться и встретить супругу с дочерью на вокзале. Однако до дома он не добрался: внезапно в него на большой скорости врезалась машина, водитель которой потерял управление.

«Машина оказалась сильно повреждена, особенно с пассажирской стороны — страшно представить, что бы с нами случилось», — говорит Ковальчук.

Супруг актрисы получил серьезную травму в том инциденте, но, несмотря на это, он отказался оставаться в больнице. Вместо этого он попросил друзей отвезти его домой, чтобы его семья не волновалась.

Жизнь в тени и спортивные увлечения

Сын известной актрисы Добрыня не стремится к публичности и предпочитает оставаться в тени. Однако его привязанность к семье и активный образ жизни не могут не вызывать восхищения.

С самого детства Добрыня был особенно привязан к маме, что иногда вызывало у актрисы желание уйти из кино ради семьи. Однако Ковальчук осознавала важность своей профессии и старалась находить баланс между работой и домашними заботами. В отличие от старшей сестры Златы, которая с раннего возраста была под прицелом камер, Добрыня предпочитает оставаться в стороне от общественного внимания и не ведет активную жизнь в социальных сетях.

Несмотря на это, мальчик гордится маминой карьерой и с радостью признается, что она — актриса. Он активно занимается спортом, особенно баскетболом.

Добрыня растет обаятельным и веселым подростком, у которого есть все шансы построить успешную карьеру как в спорте, так и в искусстве. С таким примером, как его мама, у него есть все возможности для достижения успеха в любой сфере.

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«Превращается в клоповник»: риелтор рассказала о безвыходном положении Пугачевой из-за имущества в РФ
15 декабря 2024, 15:57

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

После отъезда из России бывшая примадонна российской эстрады решила окончательно сжечь мосты с родиной и продать все имущество. У Пугачевой в России остался замок в деревне Грязь и дача на Истре. Имущество беглой певицы долгое время остается не востребованным и ежемесячно ветшает. О попытках звезды избавится от ненавистной жилплощади читайте в материале «Радио 1».

Дача требует ремонта


Продать дачу на Истре Алла Борисовна решила еще до отъезда в Израиль. Какое-то время певица сама пыталась найти новых хозяев для загородных владений, но не получилось.

После отъезда Пугачевой, бремя ответственности за имущество легло на ее старшего внука Никиту Преснякова. Но и он не смог избавиться от дачи и вскоре покинул страну. Теперь брошенной дачей занимаются риелторы.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

На одном из федеральных каналов эксперт по недвижимости Наталья Перескокова проговорилась, что с продажей дачи на Истре имеются большие сложности.

«Оторваны обои, трещина на стене, подтеки. С такими недоделками нельзя продавать объект. Существует так называемая предпродажная подготовка. Возможно, это устранить несложно, недорого и быстро, но хотелось бы из уважения к потенциальному покупателю, чтобы это было устранено», — рассказала Наталья.

Сейчас Пугачева платит большие деньги за содержание дачи, но она все равно ветшает и медленно превращается в клоповник. Вероятность продажи недвижимости в таком состоянии стремится к нулю.

На замок в деревне Грязь больше денег нет


Фото: соцсети Максима Галкина*

Продажей замка занималась по очереди вся семья звезды. Сначала дорогостоящий особняк был переписан на Кристину Орбакайте, потом на Никиту Преснякова. Но у родственников певицы не нашлось достаточного количества времени для того, что бы потратить его на нажитое Пугачевой имущество. Жизнь за океаном требует много работать, иначе можно остаться ни с чем.

Финансовое состояние семьи Пугачевой значительно ухудшилось в последнее время. Певица заявила своим подчинённым о нежелании платить за содержание дома. Фактически, замок ожидает участь ненавистной Пугачевой дачи.

А что у Галкина*?


Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)


У комика в России осталась квартира, расположенная на Новочеремушкинской улице в Москве, площадь которой составляет 103 квадратных метра. Эту квартиру его отец получил от государства за службу в армии.

Ранее юморист сдавал свою квартиру в аренду, но со временем это стало для него настоящей проблемой. Тогда он решил продать жилье за 50 миллионов рублей, но отсутствие заинтересованных покупателей заставило его изменить свои планы. В итоге квартира осталась пустой и Галкин тоже вынужден вкладывать деньги в ее содержание.

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Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво
15 декабря 2024, 11:41

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актёр Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво. Управлять бутиком будет его возлюбленная Юлия Власова из Екатеринбурга, сообщил Телеграм-канал Mash.
В ювелирном магазине Джонни Деппа будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.

С которой он познакомился на Каннском фестивале. На развитие бизнеса американский актёр дал Юлии Власовой минимум 500 тысяч долларов на первое время. После того как уроженка Екатеринбурга отучилась в университете Праги, она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно Юлия Власова продала его и уговорила Джонни Деппа начать работать на российском рынке, поскольку это выгоднее, чем в Европе.

Русская возлюбленная Джонни Деппа поступила в МГУ на спецкурс, чтобы «лучше разбираться в отечественной ювелирке», подчеркнул канал. Юлия Власова собирается открыть онлайн-магазин, а в следующем году бутик.

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Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа
14 декабря 2024, 13:30

Иосиф Кобзон с супругой Нелли (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Иосифа Кобзона нет с нами уже более 6 лет. Артист скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни от тяжелой болезни. После смерти певца Нелли Кобзон рассказала о браке со звездой, чья жизнь была насыщенной и зачастую скандальной. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Нелли Кобзон прожила в браке с Иосифом Давыдовичем 47 лет. Последняя официальная супруга народного артиста была моложе него на 13 лет и очень много прощала мужу для сохранения брака.

Третий и последний брак артиста


До встречи с Нинель Дризиной (в девичестве) Иосиф Кобзон был дважды женат. Первой его супругой стала эстрадная певица Вероника Круглова. Отношения с Кругловой не одобряла мама певца из-за неумения невестки вести быт.

«Причины для развода были. Да, маме что-то не нравилось, что-то, что не понравилось бы любой маме. Дом был похож на общежитие. Никогда не было еды, холодильник пустой, рубашки не глажены», — рассказала сестра Кобзона Гелена Михайловна в программе «Далекие близкие».
Вероника Круглова не готова была жертвовать карьерой ради семьи и через 2 года брак распался.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

Второй раз Кобзон женился на выдающейся артистке Людмиле Гурченко. Людмила Марковна имела жесткий характер и была аккуратисткой, что очень не нравилось мужу. Брак звездной пары продержался 3 года, после чего бывшие супруги не общались почти 40 лет.

К выбору третьей жены Кобзон подошел уже наученный опытом. Ему нужна была надежная женщина, умеющая вести быт и способная всю себя посвятить семье. Именно такой и была Нелли Кобзон.

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В браке с народным певцом


Совместная жизнь супругов сводилась для Нинель к постоянному смирению. Сначала нужно было мириться с властной матерью артиста, потом с его постоянными изменами.

В интервью Борису Корчевникову Нелли Кобзон призналась, что знала о большинстве интрижек мужа. Людмила Сенчина, Инна Ярофеева, Галина Глотова, Ирина Салтыкова и Таисия Повалий — одни из самых ярких любовниц Кобзона.

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/ Александр Макаров)

Артист без стеснения изменял жене и любовницам.

«Я имела все, о чем только может мечтать женщина: дорогие подарки, трогательную заботу, романтические встречи. Кроме, пожалуй, самого главного – он не мог быть со мной постоянно! Когда нам удавалось встретиться, рядом все время находились какие-то люди. По пальцам можно пересчитать дни, когда мы с ним оставались наедине. Я страдала, мне хотелось отдаться любви полностью! Однажды узнала, что между мной и женой он еще и «третью рюмку пропускает». И считает это в порядке вещей. Такие новости сильно отрезвляют», — делилась интервью Людмила Сенчина.

Несмотря на измены супруга, Нинель оставалась верной женой. На шоу «Ты не поверишь!» вдова Кобзона призналась, что за ней ухаживал сам Александр Градский. Но отвечать на внимание певца Нелли Кобзон не стала.

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Брак спасла жалость


Нелли Кобзон (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

За бесконечное терпение и смирение с поступками мужа поклонники Кобзона называли Нелли святой женщиной. В начале 80-х она попыталась уйти, но вскоре муж оказался в больнице, и она вернулась к нему из жалости.

«Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я сумею уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — вспоминала Нинель Михайловна в передаче «Судьба человека».

Да и уходить Нинель было, откровенно говоря, не очень выгодно. Замечательная мать и жена на тот момент не имела должного образования и опыта работы. Публике она была знакома только как жена Кобзона и радужные перспективы без мужа не появлялись на горизонте Нелли.

После возвращения к Иосифу Кобзону его супруга начала кроме семьи заниматься и собой. Нелли прошла обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства, после чего стала работать в творческой команде мужа.

С 2015 года Нелли Михайловна носит звание заслуженного работника культуры Российской Федерации и твердо стоит на ногах. После смерти Иосифа Кобзона его жена активно участвует в благотворительных мероприятиях и светской жизни общества.

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«С женщиной-абьюзером»: Психоаналитик объяснила перемирие Бурунова с Деви
Психоаналитик Смолярчук: возможно, предыдущая избранница Бурунова угрожала ему суицидом
13 декабря 2024, 18:24

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Сергей Бурунов вышел на светское мероприятие с возлюбленной Екатериной Деви, которая младше его на 12 лет. Пару месяце назад о заявлял о расставании в девушкой и говорил, что ему очень тяжело. Он похудел на 15 килограммов и признался, что расставание для него — маленькая смерть.
«Была часть тебя, и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился Сергей.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Сергей Бурунов сделал такое трогательное и интимное заявление неспроста.

«Если Сергей Бурунов мужчина умный, хитрый и имел контакт с женщиной-абьюзером, то, возможно, она была склонна к преследованию и шантажированию. Может, она обещала ему при ссорах или расставаниях, совершить акт суицида, угрожала разглашением каких-то интимных подробностей или того, что для него имеет значение, поскольку он — персона публичная. В этом случае он, расставшись с ней, почувствовал, что совершил подвиг. И в СМИ сделал заявление про «маленькую смерть», чтобы это дошло до нее, утешило, успокоило гнев и агрессию, потушило способность к мести», — объяснила эксперт.

По словам психоаналитика, услышав такие трогательные слова, женщина тоже могла смягчиться, перестать его ненавидеть.

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Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год
Фигурист Авербух: Новый год буду встречать с семьей на катке
13 декабря 2024, 17:45

Илья Авербух (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Приближается самый семейный и важный праздник для россиян — Новый год. Вечером 31 декабря традиционно люди собираются за большим столом и встречают «новый лист» своей жизни.
Российский фигурист, призер Олимпийских игр, тренер и режиссер Илья Авербух в беседе с «Радио 1» рассказал, как он будет встречать Новый год.

«31 декабря накроем небольшой стол с семьей на катке. Да, встречать 2025 год будем на катке — это уже банальная для нас история. Вполне возможно, что это может быть совмещено с работой. Отпразднуем и тут же наденем конёчки — и пошли кататься. А первого января уже начнутся генеральные прогоны шоу», — поделился фигурист.

Он добавил, что декабрь — самая жаркая пора, когда выходят премьеры и показы.

«У нас сейчас в самом разгаре премьера нового проекта "Народный Ледниковый". Начинаются первые эпизоды кастинга. Волнительная история. Идут съемки, очень много работы. Также готовимся к новогодним ледовым шоу "Мама" — премьера состоится в Москве уже 2 января. В московском саду Эрмитаж будет моя огромная программа с различными активностями», — рассказал Илья Авербух.

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«Нет ощущения боли»: как вдова Лёвкина пережила смерть мужа и почему улыбалась на похоронах
13 декабря 2024, 17:22

Владимир и Марина Лёвкины (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин умер 17 ноября, артисту было 57 лет. Причиной смерти певца стала пневмония. По словам медиков, он не смог побороть болезнь, так как его организм был ослаблен из-за длительной борьбы с раком лимфатической системы.
В последние дни жизни рядом с артистом была его жена — Марина Лёвкина. Вместе они прожили 15 лет. О том, как она переживает личную трагедию, читайте в материале «Радио 1».

Известие о смерти


О смерти мужа Марина узнала ранним утром, ей позвонили из больницы; 42-летняя избранница певца держала себя в руках, чтобы не разбудить дочь.
«<…> у меня было состояние сосредоточенности. Я не впала в отчаяние, не впала в истерику, потому что спал маленький ребёнок. <…> Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом», — поделилась своими переживаниями вдова Лёвкина.
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За два дня до трагедии артисту стало плохо, но он не хотел вызывать скорую помощь. На этом настояла Марина после того, как связалась по телефону с Юлией Проскуряковой, и та сказала, что симптомы, которые были у Лёвкина, опасные.
«Моя паника началась с вечера пятницы. <…> Реально не понимала своё состояние. Даже когда Вова сидел на кухне, я говорила ему, мол, давай вызовем скорую, у меня плохое предчувствие, я как будто мёрзла», — рассказала Марина.
По её словам, Лёвкин просто не проснулся в тот день.
«У него была лёгкая смерть. Он уснул, его спасали, но он так и не пришёл в себя», — отметила его супруга.

Как сказать дочке?


Родные певца не решились рассказать его 12-летней дочери Нике о случившемся, трагическую новость она узнала из сообщений, приходивших ей на телефон.
«Никто не знал, как ей сказать. Что случилось, то случилось. Ника не по годам мудрая девочка. Эта ситуация сделала её ещё сильнее, мудрее», — сказала Марина.

Марина и Владимир Лёвкины с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

«Я была в неадекватном состоянии» – о похоронах Лёвкина


Певца похоронили на Троекуровском кладбище 19 ноября. Многие пользователи осудили его вдову, которая периодически улыбалась на траурной церемонии и шла за гробом без платка.
«Я, правда, была, наверное, в каком-то неадекватном состоянии во время похорон. Я не могу осуждать людей, которые так думают. На мне был платок. Но я так часто здоровалась с людьми, что он всё время падал. Кто-то подошёл и сказал: «Тебе так неудобно». И снял его с моей головы», — ответила на адресованные ей упрёки Марина.

Похороны Владимира Лёвкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Пел только для меня»


В последние минуты прощания жена артиста осталась с ним наедине, звукорежиссёр включил песню «Нежно любимая».
«В этот момент были только он и я. Думала ли я в этот момент о платке? Я провела последние пять минут со своим любимым человеком. Он уже не мог говорить, но он мне пел, я знаю, что он пел только для меня», — рассказала о своих чувствах супруга Лёвкина.
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