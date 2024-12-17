Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, предположительно, стало самоубийство.
По информации Telegram-канала «112», тело спортсмена обнаружили рядом с его телефоном, на экране которого высвечивался номер бывшей супруги с просьбой позвонить ей. Накануне трагедии Тимма публично поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав видео с её участием.
Настоящая причина смерти и повод для возможного самоубийства еще не установлены.
Незадолго до смерти баскетболиста пара расторгла брак: певица подала заявление еще в октябре. Когда Седокова вернулась в Москву, Тимма решил продолжить карьеру в США. Однако он прилетал в Россию, надеясь сохранить семью и добиться прощения супруги. Усилия оказались тщетны — 9 декабря суд удовлетворил иск певицы Анны Седоковой о разводе.
Пара была вместе 4 года. В России погибший Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.
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Настоящая причина смерти и повод для возможного самоубийства еще не установлены.
Незадолго до смерти баскетболиста пара расторгла брак: певица подала заявление еще в октябре. Когда Седокова вернулась в Москву, Тимма решил продолжить карьеру в США. Однако он прилетал в Россию, надеясь сохранить семью и добиться прощения супруги. Усилия оказались тщетны — 9 декабря суд удовлетворил иск певицы Анны Седоковой о разводе.
Пара была вместе 4 года. В России погибший Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.
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Мария Моисеева