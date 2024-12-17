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Бывший муж Седоковой не пережил разрыв и покончил с собой

Тело Яниса Тиммы обнаружили в Москве вскоре после его развода с Анной Седоковой
Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Янис Тимма (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Бывший муж певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. Причиной смерти, предположительно, стало самоубийство.
По информации Telegram-канала «112», тело спортсмена обнаружили рядом с его телефоном, на экране которого высвечивался номер бывшей супруги с просьбой позвонить ей. Накануне трагедии Тимма публично поздравил Седокову с днем рождения, опубликовав видео с её участием.

Настоящая причина смерти и повод для возможного самоубийства еще не установлены.



Незадолго до смерти баскетболиста пара расторгла брак: певица подала заявление еще в октябре. Когда Седокова вернулась в Москву, Тимма решил продолжить карьеру в США. Однако он прилетал в Россию, надеясь сохранить семью и добиться прощения супруги. Усилия оказались тщетны — 9 декабря суд удовлетворил иск певицы Анны Седоковой о разводе.

Пара была вместе 4 года. В России погибший Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.

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Убийца ​зарезал полицейского с женой в Краснодарском крае, затем пытался сжечь трупы
SHOT: в Краснодарском крае убийца пытался сжечь трупы полицейского и его жены
17 декабря 2024, 00:16

Фото: iStock/simpson33

В Краснодарском крае, в городе Белореченск, произошло жестокое двойное убийство. Погибли 23-летний сотрудник полиции и его 19-летняя жена, их тела были найдены в загоревшейся квартире.
По данным Telegram-канала SHOT, тела жертв с резаными ранениями на шее обнаружили пожарные, тушившие квартиру на улице Ленина. Преступник скрылся с места преступления на Форде Фокус, чтобы избежать наказания.



Как уточняет Telegram «112», личность преступника установлена — мужчину зовут Дмитрий Фошенко. Ему 29 лет. Правоохранительные органы считают, что Фошенко сначала убил сержанта полиции Андрея Дорошенко и его жену Яну, а затем устроил пожар.

Подозреваемый находится в розыске. Считается, что он поджёг квартиру, чтобы скрыть следы преступления и избавиться от тел жертв.

В регионе объявлен план «Перехват». Ведется расследование по деталям убийства.

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#расследование
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#тела
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Baza: в ​Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам
16 декабря 2024, 23:54

Фото: iStock/brizmaker

В посёлке Гамово Пермского края произошла трагедия: 16-летний подросток выбросил из окна 14-летнюю девочку, а затем выпал сам. По предварительным данным, молодые люди находились в квартире и поссорились.
На фоне конфликта парень начал кричать о предательстве и измене, после чего потерял контроль над собой. Он в истерике начал выталкивать школьницу в окно.

Будучи сильнее, подросток сбросил ее вниз с большой высоты. Однако видимо не удержался и выпал следом.

Юноша скончался на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Baza. Девочка была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных.

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В Адыгее случился крупный пожар в многоэтажном жилом доме, спасли двоих
В Майкопе загорелась квартира в многоэтажном доме, двоих жильцов спасли из огня
16 декабря 2024, 23:35

Фото: iStock/Distortion Media

В Майкопе, столице Адыгеи, пожар охватил квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Курганной. Сотрудники газодымозащитной службы спасли из горящей квартиры двух человек, а из здания были эвакуированы 42 жителя. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике, площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

«На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в республиканской столице на улице Курганной. По прибытии наблюдалось открытое горение квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. Звеном газодымозащитной службы были обнаружены и спасены из горящей квартиры два человека, эвакуировано 42 человека», — передают в пресс-службе.
На месте происшествия задействованы 14 пожарных и 3 единицы техники.

Ликвидация огня продолжается.

Ранее 16 декабря сообщалось, что произошел страшный пожар в московской детской школе конного спорта «Волшебный лес».

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РИА Новости: задержанных в Тунисе российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia
16 декабря 2024, 22:36

Фото: iStock/ Sayan_Moongklang

Задержанных в Тунисе 11 российских туристов содержат в тюрьме Mornaguia, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на невесту одного из задержанных.
Невеста одного из задержанных поделилась, что россияне поехали в небольшое селение Хайдра, которое расположено рядом с границей с Алжиром. В ноябре туристы перестали выходить на связь. Потом оказалось, что сотрудники местной полиции задержали россиян и держат их под стражей.

Адвокат передал родственникам, что в настоящее время россияне пребывают в тюрьме Mornaguia. Невеста одного из задержанных отметила плохие условия содержания.

«Еда так себе и очень острая, главная беда с матрасами и одеялами», — обратила внимание женщина.

Родственники и близкие туристов из Российской Федерации обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой освободить людей — 13 декабря они опубликовали петицию на сайте Change.org.

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В Ростове-на-Дону неадекват зарезал девушку и чуть не убил подростка
16 декабря 2024, 22:26

Фото: iStock/ tiero

В Ростове-на-Дону 26-летний Владислав К. сначала напал на подростка на одной улице, а потом убил девушку на другой, сообщил Телеграм-канал 112.
Нападавший с ножом безо всякой причины набросился на школьника на улице Орбитальной, полоснул его, но попал по наушникам. Подросток чудом не получил травм и отделался лишь лёгким испугом. Нож даже не оцарапал мальчика.

Через несколько минут Владислав накинулся с ножом на 24-летнюю Ульяну О. на улице Венеры. После нападения девушку госпитализировали в БСМП, но Ульяна не выжила.

После задержания выяснилось, что убийца не находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка на наличие спиртного в организме выдала отрицательный результат.

На вопросы следователей нападавший пока что отказывается отвечать. На данный момент оперативники выясняют, был ли мужчина судим и находится ли на психиатрическом учёте.

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#подросток
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#женщина
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#ростов
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В Дагестане женщина и её любовник до смерти избили заставшего их супруга
16 декабря 2024, 21:29

Фото: iStock/ MuhammadAlimaki

В Дагестане завершилось расследование по делу женщины, которая забила мужа куском плинтуса, а потом позвонила в полицию и заявила о нападении неизвестных, сообщил Teлеграм-канал Mash Gor.
Инцидент произошёл 25 декабря в 2023 году в Хасавюрте. Следователи узнали, что муж вернулся ночью домой и застал жену с любовником. Пара избила его до смерти. Затем возлюбленные придумали план: женщина позвонила в полицию и заявила сотрудникам правоохранительных органов, что в квартиру вломились двое неизвестных, ударившие её и расправившие с мужем. Любовник замаскировался с помощью одежды обвиняемой и ушел из дома до приезда сотрудников полиции. Видеокамеры в подъезде зафиксировали, как он в хиджабе спускался по лестнице и вышел на улицу.

Обвиняемые по уголовному делу — 33-летняя жена убитого и её 21-летний любовник, рассказала пресс-служба управления СК России по Дагестану. Им предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас любовник и жена убитого находятся под стражей.

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#убийство
#супруги
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Самолет совершил вынужденную посадку на Бермудах из-за вони свиней в грузовом отсеке
16 декабря 2024, 20:13

Фото: iStock/ undefined undefined

Самолет авиакомпании KLM вынужденно совершил посадку из-за «невыносимого запаха» от свиней, сообщил портал Aviation A2Z.
Нештатная ситуация произошла на борту Boeing 787 Dreamliner, который летел из Амстердама в Мехико. Где-то через шесть часов полёта пилоты воздушного судна связались с диспетчерской службой и рассказали о необычной проблеме. Они поделились, что около сотни живых свиней, которые находились в грузовом отсеке, источали неприятный запах — он проник и в кабину.

Капитан самолёта отметил, что ситуация не была чрезвычайной, но требует оперативного внимания. На борту лайнера находилось больше 250 пассажиров, воздушному судну пришлось совершить посадку на Бермудских островах, чтобы выгрузить свиней. Животных оставили под ветеринарное наблюдение в безопасном месте.

После посадки пассажиров и экипаж самолёта поселили в местных отелях. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с задержкой.

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#самолет
#животные
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288 человек погибли в ДТП с начала года в российском регионе
16 декабря 2024, 19:52

Фото: iStock/Bilanol

С начала года в Татарстане произошло около 3000 ДТП, в которых погибли 288 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин. По его информации, такие серьезные цифры говорят о низком уровне культуры вождения и необходимости выявления и устранения недостатков в этой области.
Как сообщает «Татар-информ», премьер также указал на эффективность приложения «Народный инспектор», при помощи которого вынесли больше 2500 административных постановлений.
«Рост количества погибших зарегистрирован в Бавлинском, Актанышском, Елабужском, Зеленодольском, Мензелинском, Пестречинском районах», — отметил Песошин.
Ранее сообщалось, что профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира. Оно продлится до 12 января. В ходе акции госавтоинспекторы будут следить за дорогами, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей.

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#машина
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Baza: В многоэтажках на юго-востоке Москвы резко пропали свет и тепло
16 декабря 2024, 19:45

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Десятки многоэтажных домов на юго-востоке Москвы остались без света. Местные жители также сообщают о стремительно холодеющих батареях.
О внезапном погружении во тьму и холод домов 114-го квартала столичного района Кузьминки сообщает телеграм-канал Baza. Этот небольшой жилой комплекс включает в себя дома на Волгоградском проспекте и Волжском бульваре. По словам жильцов, электричество перестало поступать около 17:00. Иногда свет ненадолго появляется, но затем снова гаснет.

Люди пишут в чатах, что вслед за электричеством стало исчезать и тепло. Батареи в квартирах уже практически холодные. О каких-либо авариях или экстренных работах, требующих отключения тепло- и электросетей, коммунальные службы не сообщали.

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