Бывший муж Пелагеи погасил многомиллионные долги
Хоккеист Иван Телегин погасил долги в размере свыше 71,3 млн рублей. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные ФССП.
В феврале 2026 года стало известно, что имущество спортсмена было объявлено в розыск из-за задолженности, в том числе перед его бывшей супругой, певицей Пелагеей. Сумма долга превысила 71,3 млн рублей, так как хоккеист не погашал просрочку по ипотеке за дом, который был передан артистке после развода.
Телегин и Пелагея расстались в 2019 году, но официальный развод состоялся лишь год спустя. На начальном этапе бракоразводного процесса они старались поддерживать уважительные отношения. Однако конфликты возникли при разделе совместно нажитого имущества, включая дом на Новой Риге, автомобиль и квартиру. Кроме того, Пелагея и Телегин не смогли договориться о выплате алиментов.
Ссоры бывших супругов негативно сказывались и на их общей дочери Таисии. После развода девочка осталась с матерью. В 2024 году Пелагея публично обвинила бывшего мужа в том, что он не разрешает ребенку покидать Россию, испортив тем самым ей отпуск. В интернете знаменитость разместила видео плачущей школьницы в аэропорту.
