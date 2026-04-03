Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в день ее рождения

Пётр Чернышев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сегодня, 3 апреля, Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. Актриса, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни в конце мая 2024 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Петр Чернышев посетил могилу супруги на Троекуровском кладбище.