Петр Чернышев приехал на могилу Анастасии Заворотнюк в день ее рождения
Сегодня, 3 апреля, Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 55 лет. Актриса, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни в конце мая 2024 года после продолжительной борьбы с раком мозга. Петр Чернышев посетил могилу супруги на Троекуровском кладбище.
Фигурист занимался благоустройством места захоронения своей любимой. Мужчина посадил маленькие ёлки в горшках. Вдовец также принёс большие букеты белых роз и возложил их на могилу, передает «СтарХит».
Пётр тихо поговорил с супругой и заплакал. Чернышев поцеловал крест и перекрестился. Памятник на могиле актрисы ещё не установлен. На сегодняшний день там стоит деревянный крест с портретом Анастасии.
Коллеги Петра видят в нем настоящего героя, так как он оставался рядом с артисткой до самого конца и прилагал все усилия, чтобы коварная болезнь отступила. У супругов осталась дочь Мила.
