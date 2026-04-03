Данные участников марафонов Блиновской рискуют попасть к третьим лицам

Базу клиентов марафонов Елены Блиновской могут выставить на продажу
Елена Блиновская

Елена Блиновская вновь оказалась в центре внимания на фоне продолжающейся процедуры банкротства. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Как стало известно, финансовый управляющий приступил к оценке её активов, которые в дальнейшем планируется выставить на торги.

В перечень имущества входит не только недвижимость и техника, но и база данных клиентов — людей, принимавших участие в её марафонах. После проведения оценки этот актив также может быть продан, что теоретически открывает доступ к персональной информации третьим лицам.

В настоящее время собираются предложения от оценочных компаний, чтобы определить рыночную стоимость всех активов. После завершения этой процедуры имущество Блиновской будет выставлено на продажу в рамках установленного законом порядка.

Ранее суд уже принял решение об изъятии части собственности блогерши — в список попали земельные участки, техника, включая тракторы, а также другие активы. Сама Блиновская сейчас отбывает наказание в колонии, а её финансовые обязательства продолжают урегулироваться через судебные механизмы.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

