Бывший премьер Армении назвал траты на концерт Дженнифер Лопес антиконституционными

03 августа 2025, 23:10

Экс-премьер Армении Багратян: $6 млн на шоу Лопес выделили вопреки Конституции

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на своей странице в Facebook* заявил, что выделение $6 млн из государственного бюджета на оплату выступления американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване является нарушением Конституции.





По его словам, государство не должно заниматься предпринимательской деятельностью, так как это связано с высокими коррупционными рисками, а билеты на концерт при этом продавались.





«[Бюджетные] деньги принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы», — отметил Багратян.