Бывший премьер Армении назвал траты на концерт Дженнифер Лопес антиконституционными
Экс-премьер Армении Багратян: $6 млн на шоу Лопес выделили вопреки Конституции
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на своей странице в Facebook* заявил, что выделение $6 млн из государственного бюджета на оплату выступления американской певицы Дженнифер Лопес в Ереване является нарушением Конституции.
По его словам, государство не должно заниматься предпринимательской деятельностью, так как это связано с высокими коррупционными рисками, а билеты на концерт при этом продавались.
«[Бюджетные] деньги принадлежат всему обществу, а на концерте присутствует очень ограниченное число граждан. Этим делом должны заняться прокуратура, антикоррупционные органы», — отметил Багратян.Экс-премьер также подчеркнул, что министры образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян и финансов Ваге Ованнисян должны объяснить, на каком основании был организован концерт.
Напомним, Дженнифер Лопес выступила в Ереване 3 августа, и еще до начала шоу на границе Армении и Грузии собрались тысячи поклонников, приехавших целыми группами, чтобы увидеть певицу.