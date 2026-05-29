Бизнес актёра Романа Курцына столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями
Роман Курцын, похоже, переживает непростой период в бизнесе. Как выяснил «Звездач», бренд одежды артиста, зарегистрированный на ООО «Зорни», завершил 2025 год с убытком примерно в 1,5 миллиона рублей.
Кроме серьёзного минуса в отчётности, у компании появились и проблемы с налоговой службой. По имеющимся данным, за фирмой числится задолженность в размере около 28 тысяч рублей. Пока неизвестно, планирует ли команда актёра закрывать проект или пытаться вывести его из кризиса.
Для Романа Курцына модный бизнес стал одним из способов расширить деятельность за пределами кино и телевидения. Однако, несмотря на популярность артиста и узнаваемость его имени, бренд пока не смог показать стабильных финансовых результатов.
Поклонники уже обсуждают ситуацию в соцсетях и предполагают, что проекту может понадобиться серьёзный перезапуск — от смены концепции до новой стратегии продвижения. Сам актёр ситуацию пока публично не комментировал.
