Яна Кошкина оказалась в центре конфликта с сёстрами Авериными
На шоу вспыхнул спор между Кошкиной и Авериными из-за олимпийских регалий
Яна Кошкина оказалась втянута в громкий конфликт с гимнастками Диной и Ариной Авериными во время съёмок шоу «Сокровища императора». Поводом для спора стали спортивные звания и результаты сестёр на Олимпиаде.
Разговор начался после резкого замечания мамы Яны Кошкиной, Марго, которая возмутилась тем, что Авериных часто называют олимпийскими чемпионками. По её словам, одна из сестёр является лишь призёром Игр.
«Почему у нас всегда говорится, что они олимпийские чемпионки? Тут одна из девочек призёр», — заявила Марго.В ответ Дина Аверина и Арина Аверина признались, что тема Олимпиады остаётся для них болезненной. Гимнастки подчеркнули, что подобные разговоры воспринимают как попытку задеть их и семью.
На сторону спортсменок неожиданно встала Виктория Дайнеко. Певица отметила, что подобные высказывания выглядят некрасиво, особенно со стороны взрослого человека и матери двоих дочерей. Конфликт быстро вызвал обсуждение среди зрителей шоу и поклонников участниц.