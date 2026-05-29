Дмитрий Маликов высказался о худобе своей дочери Стефании

29 мая 2026, 18:44

Дмитрий Маликов признался, что добавил бы дочери «пару килограммов»

Стефания Маликова (Фото: Instagram* / @steshamalikova)

Дмитрий Маликов прокомментировал внешность своей дочери Стефании Маликовой, которую пользователи соцсетей уже не первый год обсуждают из-за её стройной фигуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Во время пресс-бранча, посвящённого новым правилам «Золотого граммофона», артист признался, что сам не является поклонником чрезмерной худобы и немного изменил бы внешний вид наследницы.





«Я бы прибавил пару килограммчиков», — с улыбкой заявил Дмитрий Маликов.