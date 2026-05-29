Дмитрий Маликов высказался о худобе своей дочери Стефании
Дмитрий Маликов прокомментировал внешность своей дочери Стефании Маликовой, которую пользователи соцсетей уже не первый год обсуждают из-за её стройной фигуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Во время пресс-бранча, посвящённого новым правилам «Золотого граммофона», артист признался, что сам не является поклонником чрезмерной худобы и немного изменил бы внешний вид наследницы.
«Я бы прибавил пару килограммчиков», — с улыбкой заявил Дмитрий Маликов.Напомним, что 26-летнюю Стефанию Маликову неоднократно критиковали в интернете за слишком худое телосложение. Некоторые подписчики даже подозревали у девушки анорексию, однако сама она подобные слухи не комментировала.
Несмотря на обсуждения в сети, Дмитрий Маликов всегда тепло высказывается о дочери и регулярно поддерживает её публично, подчёркивая, что главное — здоровье и внутреннее состояние человека.