Бизнес жениха Анны Семенович рухнул, но ликвидировать его не вышло
Бизнес жениха певицы Анны Семенович, Дениса Шреера, ушёл в минус на 659 тысяч рублей. В 2025 году компания показала нулевую выручку.
Как сообщает «Газета.Ru», исходя из сведений сервиса Rusprofile, Шреер планировал избавиться от последнего бизнеса в России. Однако в апреле 2026 года статус организации сменился с «в процессе ликвидации» на «действующая».
В документах появилась новая информация об основном виде деятельности. Ранее ООО «Аффлатус» специализировалось на оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами, теперь же компания занимается складированием и хранением.
Сейчас «Аффлатус» представляет собой единственный бизнес Шреера в России. До встречи с Семенович предприниматель входил в состав учредителей пяти разных фирм. Три из них закрылись, а из двух других жених артистки вышел в 2024 году.
