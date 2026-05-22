«Пополамщики»: Певица Бьянка пристыдила мужчин за отказ платить за женщин

22 мая 2026, 13:43

Певица Бьянка раскритиковала мужчин за отказ платить за женщин в ресторане

Татьяна Липницкая (Фото: Instagram* @biankarnb)

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) возмутилась поведением современных мужчин, которые отказываются платить за женщин в ресторане. Она сообщила, что даже выпустила песню с перечислением «красных флагов».





В беседе с Пятым каналом артистка посоветовала женщинам держаться подальше от таких парней.

«Сейчас парни любят платить пополам — пополамщики. Никогда в жизни! У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины. Нет, я не понимаю этого. Мне кажется, как говорит Любовь Успенская, пусть пойдёт со скалы скинется, а не со мной скинется», — заявила Бьянка.

«Если мужчина не может оплатить «Цезарь», то есть ему жалко денег или у него их нет, я уверена, с таким мужчиной не стоит в целом делить вообще ничего пополам, особенно кровать», — подчеркнула Татьяна.