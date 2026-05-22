«Пополамщики»: Певица Бьянка пристыдила мужчин за отказ платить за женщин

Певица Бьянка раскритиковала мужчин за отказ платить за женщин в ресторане
Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) возмутилась поведением современных мужчин, которые отказываются платить за женщин в ресторане. Она сообщила, что даже выпустила песню с перечислением «красных флагов».
В беседе с Пятым каналом артистка посоветовала женщинам держаться подальше от таких парней.
«Сейчас парни любят платить пополам — пополамщики. Никогда в жизни! У меня даже друзья платят в ресторане, не то что мужчины. Нет, я не понимаю этого. Мне кажется, как говорит Любовь Успенская, пусть пойдёт со скалы скинется, а не со мной скинется», — заявила Бьянка.Певица уверена: представительницы женского пола должны получать заботу, в том числе материальную. Это не меркантильность, а желание оставаться женщиной рядом с сильным мужчиной.
«Если мужчина не может оплатить «Цезарь», то есть ему жалко денег или у него их нет, я уверена, с таким мужчиной не стоит в целом делить вообще ничего пополам, особенно кровать», — подчеркнула Татьяна.Липницкая добавила, что возлюбленный обязан постоянно вкладываться в жизнь девушки.