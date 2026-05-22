Дочь ресторатора Новикова рассекретила свадебные фото с рэпером Feduk в годовщину
Дочь ресторатора Аркадия Новикова, Александра, в годовщину свадьбы опубликовала в соцсетях архивные снимки с торжества. На фото она запечатлена с супругом — рэпером Feduk (настоящее имя — Фёдор Инсаров).
Напомним, что торжественная церемония прошла 22 мая 2022 года в подмосковной Барвихе в узком семейном кругу. Молодожёны пригласили гостей в один из ресторанов отца Александры, где камерно отметили событие.
Изначально Новикова и Инсаров не афишировали свой новый статус и рассказали о бракосочетании в соцсетях только спустя несколько дней. При этом сам ресторатор признавался, что сомневался в серьёзности намерений рэпера. Однако со временем увидел, как артист трепетно относится к Александре, и принял Инсарова в семью.
Сама Новикова показала архивные кадры бракосочетания, оставив краткую подпись «5». В комментариях пару поздравили многие представители отечественного шоу-бизнеса, а поклонники оставили множество добрых пожеланий.
