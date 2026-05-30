«Порыдать от бессилия»: Женя Кривцова расплакалась из-за усталости

30 мая 2026, 12:08

Женя Коивцова призналась, что больше не справляется с нагрузкой

Женя Кривцова откровенно рассказала подписчикам о тяжёлом эмоциональном состоянии. Многодетная мама призналась, что из-за накопившейся усталости не смогла сдержать слёз и была вынуждена ненадолго закрыться в комнате, чтобы прийти в себя.





По словам блогера, забота о троих детях требует колоссального количества времени и сил. Весь день она провела в разъездах между занятиями детей, а вернувшись домой, столкнулась с новыми бытовыми заботами.





«Трое детей — это очень тяжело. Я сейчас в комнате 20 минут просто рыдала уже от усталости», — призналась Женя Кривцова.

«Я просто не справляюсь. У меня не хватает ресурса на творчество, контент, работу», — поделилась Женя Кривцова.