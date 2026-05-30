Милош Бикович считает, что будущие поколения могут потерять связь с реальными кумирами
Милош Бикович высказался об опасности искусственного интеллекта
Милош Бикович поделился своими размышлениями о стремительном развитии искусственного интеллекта. По мнению артиста, новые технологии уже в ближайшем будущем могут серьёзно изменить индустрию развлечений и восприятие знаменитостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На премии ИРИ актёр заявил, что технологии генерации изображений и видео развиваются настолько быстро, что вскоре зрителям будет сложно отличить настоящего артиста от цифрового персонажа.
«Через пару лет уже не будет возможности отличить настоящего актёра от искусственного. Поколения будут расти, взрослеть и не будут понимать, что их кумиров детства не существует по-настоящему», — отметил Милош Бикович.По словам артиста, подобные изменения могут привести к тому, что у молодёжи появятся полностью виртуальные кумиры, созданные с помощью нейросетей. В таком случае грань между реальным человеком и цифровым образом станет практически незаметной.
Несмотря на развитие технологий, многие поклонники уверены, что искусственный интеллект не сможет заменить живую харизму, эмоции и индивидуальность настоящих артистов, которые делают их по-настоящему уникальными.