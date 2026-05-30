Милош Бикович считает, что будущие поколения могут потерять связь с реальными кумирами

30 мая 2026, 12:04

Милош Бикович высказался об опасности искусственного интеллекта

Милош Бикович (Фото: Instagram* / @bikovic)

Милош Бикович поделился своими размышлениями о стремительном развитии искусственного интеллекта. По мнению артиста, новые технологии уже в ближайшем будущем могут серьёзно изменить индустрию развлечений и восприятие знаменитостей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На премии ИРИ актёр заявил, что технологии генерации изображений и видео развиваются настолько быстро, что вскоре зрителям будет сложно отличить настоящего артиста от цифрового персонажа.





«Через пару лет уже не будет возможности отличить настоящего актёра от искусственного. Поколения будут расти, взрослеть и не будут понимать, что их кумиров детства не существует по-настоящему», — отметил Милош Бикович.