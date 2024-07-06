Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Блестящие», глиобластома и неудавшийся брак: какая трагедия в жизни Фриске была самой страшной

«Блестящие», глиобластома и неудавшийся брак: какая трагедия в жизни Фриске была самой страшной

06 июля 2024, 03:15
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

8 июля яркой звезде российской сцены Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. К несчастью, в 2015 году её сгубила страшная опухоль головного мозга.
Подробнее о жизни и смерти любимицы публики и коллег, певицы и телеведущей, дочери и матери Жанны Фриске расскажет редакция «Радио 1».

Детство Фриске




Будущая звезда российской эстрады родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье артиста Владимира Копылова и Ольги Фриске. У Жанны должен был быть брат-близнец, однако дети у Ольги родились недоношенными, на седьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти новорождённую Жанну, а вот её брат скончался в больнице.

После потери ребёнка Ольга долго не решалась на вторую беременность. Младшая сестра Фриске Наталья появилась в семье только 12 лет спустя.

Юность Фриске


Творческая жилка проснулась у Жанны с самого детства. Она росла очень активным и непоседливым ребёнком, проявляла интерес ко многим сферам искусства. В школьные годы Жанна занималась художественной гимнастикой, танцами, акробатикой, ходила в балетную студию и проявляла интерес к кинематографу.

Талант Жанны был очевиден всем, поэтому в выпускном классе отец отправил будущую звезду на кастинг на «Мосфильм». Пробы девушка не прошла, однако отец всё же выбил для неё несколько съёмок в рекламных роликах.

Первые шаги в карьере Фриске


Окончив школу Фриске поступила в университет на факультет журналистики, но вскоре поняла, что эта профессия ей не подходит. Жанна попробовала себя в разных сферах: работала менеджером по продажам офисной мебели, преподавала детям хореографию и занимала должность секретаря в строительной фирме.

В состав легендарной группы «Блестящие», которая и послужила толчком в карьере Фриске, девушка попала практически случайно. На одной из вечеринок она познакомилась с Андреем Грозным, композитором и продюсером коллектива. Мужчине понравилось, как Фриске танцует и он предложил ей поработать хореографическим консультантом проекта. Уже на съёмочной площадке продюсеры обратили внимание на пластику, голос и яркую внешность Жанны и предложили ей стать частью «Блестящих».

Фриске в «Блестящих»


Состав группы, в который входила Фриске, принято считать «золотым». Помимо неё в тот момент в коллектив входили: Ольга Орлова, Полина Иодис и Ирина Лукьянова. До 1999 года Жанна, как и остальные, находилась в тени Ольги Орловой. Фриске называли «черненькой из «Блестящих». Ситуация изменилась с выходом клипа «Чао, бамбина», где Жанна практически повторила тот самый жест ногами из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун. После этого Фриске стала новым секс-символом группы. К слову, дружбу с коллегой по группе Орловой Фриске поддерживала до конца своей жизни.

Карьера Фриске


Первая сольная песня Жанны «Лечу в темноту» и клип на неё были выпущены в 2001 году, тогда Фриске всё ещё входила в состав «Блестящих», но уже серьёзно задумывалась о необходимости развивать сольную карьеру.

После старта сольной певческой карьеры Жанна Фриске становилась все популярнее с каждым днём. В 2003 году она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой-4», дойдя до финала. Позже Жанна признавалась, что на съёмках шоу ей пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, однако ей так понравилось преодолевать себя, что она стала ведущей похожего проекта «Каникулы в Мексике».

Жанна также попробовала себя в роли актрисы. В 2004 году она снялась в ставшим культовым фильме «Ночной дозор», а позже в его продолжении «Дневной дозор». Фриске представила саму себя и в таких популярных кинокартинах как «О чём говорят мужчины» и «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу».

Личная жизнь


Жанна Фриске никогда не была замужем. Во время работы в группе «Блестящие» она встречалась с продюсером Андреем Грозным, но после уходя артистки из коллектива завершился и их роман. В 2011 году продюсер сделал Жанне предложение, но Фриске его отклонила, поскольку Грозный в тот момент состоял в отношениях с девушкой, которая была от него беременна.

В 2004 году у Фриске закрутился роман с популярным актёром Дмитрием Дюжевым, но уже год спустя пара объявила о расставании.

В 2011 году звезда встретила будущего отца своего ребёнка — Дмитрия Шепелева. Тогда молодой человек только начинал карьеру телеведущего и был младше Жанны на 10 лет.

Пара долго скрывала свои отношения, пока в 2012 году Фриске не сообщила, что разрывает два важных контракта и уезжает в путешествие по Италии с Шепелевым. В этом же году на новогоднем «Голубом огоньке» Фриске появилась в обтягивающем наряде и официально заявила, что они с Дмитрием ждут ребёнка. Она также подчеркнула, что официально оформлять свои отношения они не планируют.

В апреле 2013 году Фриске впервые стала мамой, у них с Шепелевым родился сын Платон. Недолго время спустя ведущий всё же сделал Жанне предложение, однако свадьбе не суждено было состояться — у Фриске обнаружили опухоль головного мозга.

Глиобластома


После нескольких консультаций с врачами стало ясно, что опухоль Фриске неоперабельная.

Шепелев, хоть и не стал законным супругом Фриске, находился рядом с ней на протяжении всей её болезни. Он возил её по российским и американским клиникам в надежде, что хоть где-нибудь врачи смогут замедлить рост раковых клеток. Однако, как известно, глиобластома — одна из самых агрессивных раковых опухолей.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Скандал после смерти Фриске


После смерти артистки семья Жанны обвинила Шепелева в том, что он сделал недостаточно для выздоровления Фриске. Родственники певицы также заявляли, что незадолго до её смерти Дмитрий с сыном уехал за границу. В этот момент сама Жанна находилась в коме.

После смерти возлюбленной Шепелев выпустил книгу о её жизни, болезни и их любви. После этого некоторые пользователи сети окрестили его героям, который стоически прошёл с Фриске через болезнь, а другие назвали обманщиком и позером. Так, по словам отца Фриске, последние несколько месяцев Шепелев даже не заходил в комнату к больной гражданской жене, а лишь поглядывал на неё издалека. Он также заявил, что Дмитрий даже не приехал на похороны Жанны.

Лучшая подруга Фриске Орлова отказалась комментировать ситуацию с Шепелевым заявив, что не хочет, чтобы Платон нашёл нелестные комментарии о своём отце в интернете. Однако она подчеркнула, что не понимает, почему Дмитрий не позволяет ей видеться с крестником.

Читайте также:

Отец Жанны Фриске обвинил Шепелева в настраивании внука против семьи

Отец Жанны Фриске: сотрудникам морга предлагали миллион за ее голые фото

В память о певице Жанне Фриске выпустили специальный парфюм
#болезнь
#похороны
#опухоль
#каникулы
#шоу
#песня
#продюсер
#беременность
#актриса
#певица
#рак
Пугачева решила бросить Галкина* и уехать с детьми в Юрмалу
Певица Алла Пугачева переедет с детьми на лето в дом с охраной в Юрмале
05 июля 2024, 16:44

Фото: iStock/Pablo Utrilla

75-летняя певица Алла Пугачева переедет вместе с детьми переедет на лето в Латвию, пока муж-иноагент будет разъезжать с маленькими гастролями. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник среди бывших сотрудников Пугачевой. По их данным, для этого артистка уже арендовала дом с охраной и видеонаблюдением в Юрмале.
«Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме. И важное – в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», – сообщает источник издания.
Отмечается, что Пугачева прилетит в Латвию с Кипра, где вместе с Галкиным* живет в апартаментах элитного ЖК у моря стоимостью почти миллиард рублей, куда они перекочевали из Израиля.

Издание заявляет, что основные причины переезда Пугачевой – это друзья поблизости, среди которых Лайма Вайкуле, а также погода в Лимассоле, ведь как все сердечники и гипертоники певица плохо переносит жару.

Читайте также:

Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице

Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова

«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака

*Признан иностранным агентом на территории РФ
#видеонаблюдение
#жильё
#погода
#охрана
#певица
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Больше любишь маму или папу?: Прилучный пытается отсудить детей у Муценице
Прилучный пытается отсудить детей у бывшей жены Муценице
05 июля 2024, 12:04

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце придётся выбирать, с кем из родителей жить, сообщили в Mash.
4 июля состоялось судебное заседание, на котором решалось, с кем из родителей будут жить их двое детей — 7-летняя Миа и 11-летний Тимофей. Агата Муцениеце не пришла на заседание, сославшись на то, что отдыхает после съёмок.

Повторное заседание назначено на 29 августа, где дети сами расскажут, с кем из родителей хотят остаться.

«Судя по всему, Павел Прилучный намерен добиться того, чтобы дети жили с ним, и не хочет платить алименты. В настоящее время дети живут с Агатой и редко общаются с отцом. Актрису не устраивает, что Прилучный перечисляет всего 100 тысяч рублей в месяц на содержание детей, хотя зарабатывает миллионы», — отметили в Mash.

Если суд решит, что дети должны жить с отцом, то уже Агата Муцениеце будет платить алименты бывшему мужу.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись четыре года назад. У Павла Прилучного есть новая семья — он женат на Зепюр Брутян, у них есть сын.

Читайте также:

Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова

«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: почему Салтыкова, Литвинова и другие артисты отказались от секса

«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака
#суд
#дети
#семья
#алименты
#развод
#заседание
#мок
#сын
#актеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мизулина хочет инициировать проверку в отношении комика Гудкова
05 июля 2024, 09:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В отношении комика Александра Гудкова необходимо провести надлежащую проверку относительно его русофобских высказываний. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что намерена обратиться по этому поводу в Генеральную прокуратуру РФ.
Общественница также задаётся недоумённым вопросом, почему в светя явно антироссийских взглядов комика, которые он особо не скрывает, и его высказываний он до сих пор не признан иноагентом, передаёт телеграм-канал 360.ru.

«Гудков — это русофоб, который высказывается против спецоперации, призывает материально поддерживать ВСУ и говорит, что ему стыдно, что он родился 24 февраля», — заявила Мизулина.

Она также напомнила, что комик спародировал песню «Я русский», чем нанёс людям оскорбление по признаку принадлежности к русской нации. Екатерина Мизулина подчеркнула, что список антироссийских достижений Гудкова можно продолжать практически бесконечно, и тем не менее он планирует показывать своё шоу в 52 городах России.

Читайте также:

Хинштейн высказался об отмене концерта комика Александра Гудкова

Покинувшего страну комика Гудкова заметили в аэропорту Шереметьево

Shot: шоумена Гудкова требуют признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ
#шоу
#сво
#всу
#генпрокуратура
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Покажешь пенис, отвечу: «Фу, убери»: почему Салтыкова, Литвинова и другие артисты отказались от секса
Российские знаменитости, отказавшиеся от секса: кто и почему живет без интима
05 июля 2024, 01:15

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Отказ от серьезных отношений или интима часто обусловлен предыдущим негативным опытом. Особенно ранимые люди боятся пережить душевные травмы вновь и стараются «уйти» в работу и отодвинуть личную жизнь на второй план. Так произошло и с некоторыми артистами. О том, кто из представителей российского шоубиза отказался от интимной связи расскажет редакция «Радио 1».

Телеведущая Ксения Бородина


Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков


После развода со своим супругом Курбаном Омаровым Ксения Бородина публично заявила, что не готова к новым отношениям, а с сексом и вовсе «решила завязать». Поклонники теледивы продолжают присылать любимице роскошные букеты и делать дорогие подарки, однако Ксения остается непоколебима. Известно, что Курбан Омаров уже узаконил отношения с новой возлюбленной, в то время как Бородина по-прежнему одинока.


Ольга Бузова


Непростые времена в жизни еще одной популярной российской артистки – Ольги Бузовой.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым певица признавалась, что у нее не было секса более полутора лет. Ситуация повторилась после расставания артистки с блогером Давидом Манукяном. С момента разрыва пары прошло около двух лет и Бузова настаивает, что не вступала ни с кем в интимные отношения после Давида.


Илья Любимов



Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова


Более двух лет без секса жил и звезда сериала «Не родись красивой!» Илья Любимов. Однако его воздержание не было связано с негативным опытом. Актер заявлял, что не хочет «распыляться» на разных женщин и ищет свою единственную.



Константин Хабенский



Известный актер тяжело переживал смерть любимой супруги и долгое время не вступал ни с кем в близкие отношения.

На протяжении нескольких лет артист был одинок, однако в 2013 году смог снова создать семью. Его избранницей стала коллега по сцене Ольга Литвинова.


Рината Литвинова




Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев



Актриса Рината Литвинова после развода с мужем также не нашла свою вторую половинку.

Несколько лет назад артистка призналась в интервью Ксении Собчак о том, что много лет живет без секса, однако конкретных дат приводить не стала.


Марьяна Ро




Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова



Блогер Марьяна Ро призналась, что в личной жизни у нее все в порядке, однако она не любит интимную близость, поэтому редко вступает в половой контакт со своим партнером.


«На самом деле, мне кажется, что я фригидная. Я не чувствую ничего, мне не хочется заниматься вот таким. Даже если ты мне покажешь член, я отвечу: «Фу, убери от меня». Когда оно уже происходит, то вроде окей и мне даже нравится, а когда этого нет — мне кажется, зачем это нужно», — поделилась Марьяна.

Ирина Салтыкова


Звезда 90-х Ирина Салтыкова после развода с мужем не позволяет себе с кем-либо близких отношений. Артистка заявила, что сознательно отказалась от секса, чтобы не плодить о себе негативные слухи. Салтыкова пояснила, что как публичный человек она не может позволить себе того, что доступно простым людям.


Читайте также:

«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

«Валера работает постоянно»: Психоаналитик уличила Буланову в лукавстве о заработке мужа
#актёр
#певица
#подарки
#развод
#супруги
#актриса
#отношения
#блогер
#интервью
#артист
#секс
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«В поисках весёленького»: Алсу прокомментировала развод после 18 лет брака
04 июля 2024, 15:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российская певица Алсу Сафина рассталась с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Теперь, по её словам, артистка находится «в поисках весёленького».
Ранее предприниматель направил Алсу предложение о мирном урегулировании развода. Об этом сообщила пресс-секретарь Абрамова Светлана Варшавская. По ее словам, бизнесмен готов выполнить все обязательства, если на предложения согласится бывшая супруга. Сама же артистка в В YouTube-шоу «Русские перцы» сказала, что её жизнь продолжается.

«Мне сказали, что хватит уже страдать. Я прислушалась и теперь уже в поисках веселенького. <...> Жизнь продолжается, есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо», — заявила певица.

Совсем недавно Алсу записала и выпустила новый трек под названием «Я учусь не бояться». По словам самой исполнительницы, эта песня стала для неё «грустной и событийной». Певица также добавила, что у неё появились новые планы относительно развития карьеры.

Читайте также:

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Певица Алсу подала на развод

«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье
#предприниматель
#жизнь
#певица
#бизнесмен
#шоу
#youtube
#песня
#развод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о настоящем наследстве бывшего актера сериала «Друзья»
Radar Online: реальное наследство Мэттью Перри оценивается в миллиарды рублей
04 июля 2024, 01:41

Фото: IStock/Thitiphat Khuankaew

Стали известны первые подробности завещания Мэттью Перри, согласно приведенным оценкам прижизненно актер считался долларовым миллионером. Об этом сообщает издание Radar Online.
Первоначально совокупная стоимость имущества скончавшегося актера оценивалась в один-полтора миллиона долларов, что вызывало сомнения у общественности. Его ежегодный доход в качестве остаточных за съемку в сериале «Друзья» составлял 20 миллионов долларов.

Источник пишет, что, согласно обнаруженным финансовым документам, личное состояние актера оценивается в 120 миллионов долларов без учета предыдущих сумм.

Знаменитый актер скончался от передозировки кетамина в 2023 году. Тем не менее, отчим знаменитости Кит Моррисон будучи некогда репортером и звездой криминального телевидения возобновил расследование обстоятельств смерти пасынка. Он уверяет, что в инциденте есть виновные, сообщает Super со ссылкой на инсайдера.

Читайте также

Умер актер из «Убойной силы» и «Тайн следствия» народный артист Владимир Матвеев

Умер актер Билл Коббс

Российский актер и певец погиб в зоне СВО
#актёр
#расследование
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
Решетова написала заявление на Степанову после поста про развод Алсу: новые подробности
03 июля 2024, 18:35

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Тема развода певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым продолжает обсуждаться не только среди поклонниц певицы, но и является предметом внимания многих публичных деятелей. Разлад в семье многие связывают с появлением в жизни супруга Алсу модели Анастасии Решетовой, с которой у него мог быть роман. О том, что связывает Яна Абрамова и бывшую супругу Тимати на самом деле и за что скандальный психотерапевт Вероника Степанова публично оскорбила девушку расскажет редакция «Радио 1».

Развод Алсу и Яна Абрамова: причины


Звездная пара прожила вместе 18 лет. За время брака супруги обзавелись тремя совместными детьми и дорогостоящим имуществом. Однако 24 мая этого года Абрамов и Алсу решили развестись. Инициатором развода стала певица. Основной причиной, по которой могла разрушиться семейная идиллия, считается измена Абрамова. В соцсетях и СМИ активно обсуждается версия о том, что супруг Алсу мог изменить ей с известной моделью и бывшей супругой Тимати Анастасией Решетовой.

Косвенно эти слухи подтвердила сама певица. На вопрос журналистов о том, что она думает об Анастасии Решетовой и возможных любовницах мужа, артистка ответила, что не хотела бы обсуждать девушек «с низким социальным статусом».


Что известно об Анастасии Решетовой


Широкую известность модель получила после романа с Тимати, от которого родила сына. Пара официально не зарегистрировала отношения, тем не менее долгие годы они появлялись на публике вместе. За плечами Решетовой — конкурсы красоты. В 2014 году она стала первой вице-мисс России. Кроме того, девушка является владелицей собственного бизнеса, однако как выяснилось, довольно убыточного.

Как стало известно aif.ru, компания Решетовой в 2023 году принесла лишь 162 тыс. рублей чистой прибыли.

«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына
«Удовлетворил»: как муж Алсу решил сохранить брак в день рождения певицы и почему она прятала сына


Степанова оскорбила Решетову

К обсуждению Решетовой на фоне развода Алсу с Яном Абрамовым присоеденилась психолог Вероника Степанова. Она опубликовала пост, в котором назвала девушку «проституткой», «эскортницей» и обвинила в любовной связи с бывшим мужем певицы Алсу.

Модель решила не оставлять без внимания публичные оскорбления и обратилась с заявлением в полицию. Решетова просит изъять у обидчицы телефон, компьютер и привлечь ее к уголовной ответственности за оскорбление чести и достоинства. Отметим, что Степанова также прошлась и по бывшему супругу Алсу, назва его «тучным евреем».

«Новоявленная мусульманка Решетова (занимающаяся эскортом в ОАЭ, так как еврей Тимати платит скудные алименты) решила натянуть свою не первой свежести пилотку на тучного еврея Яна Абрамова», — написала в своем телеграм-канале психолог.


Ян Абрамов попросил суд дать время на примирение с Алсу


В день рождения Алсу 27 июня на одном из судебных участков состоялось заседание по бракоразводному процессу певицы и ее супруга Яна Абрамова. Предполагалось, что в этот день брак будет официально расторгнут, однако Ян Абрамов настоял на предоставлении дополнительного срока.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон», — подтвердил информацию защитник Абрамова на выходе из участка.

Однако позже Алсу прокомментировала слова адвоката бизнесмена и заявила, что решение о разводе было окончательным, а заседание было перенесено для того, чтобы решить имущественные вопросы.


Что получит Алсу после развода


В своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак опубликовала пост, в котором сообщила, что бизнесмен Ян Абрамов намерен передать жене и детям виллу на Кипре, семейную коллекцию эксклюзивных ювелирных изделий с бриллиантами и пентхаус. Кроме того, Ян намерен взять на себя обязательства по оплате услуг обслуживающего персонала в доме певицы и расходы на детей.

Читайте также:

«Низкий социальный статус»: Алсу обвинила Решетову в интимной связи со своим мужем и вранье

«Еще не дедушка»: Сексолог раскрыла, какая интимная жизнь у Лепса и его 18-летней спутницы

Певица Алсу подала на развод
#суд
#психолог
#певица
#день рождения
#бизнесмен
#сми
#развод
#ксения собчак
#пост
#брак
#супруги
#заседание
#отношения
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Валера работает постоянно»: Психоаналитик уличила Буланову в лукавстве о заработке мужа
Психоаналитик Смолярчук: Буланова лукавит, говоря, что ей нет дела до денег мужа
03 июля 2024, 15:14

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Год назад певица Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 19 лет. Недавно в одном из интервью певица сообщила о том, что между ними царит гармония и взаимопонимание. Однако комментировать тему денежного достатка и семейного бюджета певица отказалась.

«Если честно, я даже не знаю, сколько зарабатывает мой муж, — это меня не касается. Валера работает, постоянно при деле, остальное для меня — не суть», — заявила она.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое заявление, сказав, что вероятнее всего Буланова лукавит, потому что семейный бюджет — это база формирования ячейки общества.
«Когда Буланова говорит, что ей наплевать, сколько зарабатывает ее муж, что она не хочет об этом знать, позвольте предположить, что она лукавит. Либо она просто знает, сколько он зарабатывает, либо они еще не состоялись как пара, а устроили обычный артистический пиар, когда у человека падают рейтинги», — прокомментировала эксперт.

Психоаналитик добавила, что для того, чтобы строить семью, нужно заранее рассказывать друг другу о своих денежных ценностях и то, как вы хотите совместно ими распоряжаться — это партнерская история.

«Тебе нравится хранить общие деньги в тумбочке и расходовать их по согласованию или тебе нравится хранить свои деньги у себя, а общие деньги для всех? — нужно договариваться на берегу», — сообщила специалист.

Читайте также:

Певица Буланова в третий раз вышла замуж за мужчину, который моложе ее почти на 20 лет

Психиатр Шуров: Казино и семья несовместимы

Семья с чинами: Кем работают мать, дети и дальние родственники Кадырова
#деньги
#дети
#семья
#бюджет
#певица
#заявление
#зарплата
#любовь
#шоу-бизнес
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Барыкина Георгий: SHAMAN звучит как манифест
02 июля 2024, 19:34

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Сын певца и композитора Александра Барыкина Георгий оценил творчество российского исполнителя SHAMANа.
«Слово «русский» было на тот момент не то чтобы ругательным. Его просто старались избегать. А некоторые и вовсе писали в соцсетях в определенный момент, что, мол, им «стыдно быть русскими». И вдруг выходит парень и открыто заявляет: «Я — русский!» Звучит как манифест», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Георгий.

Ранее сообщалось, что концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников. Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

Читайте также:

Иван Охлобыстин и певец SHAMAN попали под санкции Евросоюза

Shaman удивил зрителей в Туле, начав мыть сцену во время своего выступления

Лолита рассказала, как SHAMAN получил образование благодаря Пугачёвой
#певец
#концерт
#музыкант
#артист
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф