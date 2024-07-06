«Блестящие», глиобластома и неудавшийся брак: какая трагедия в жизни Фриске была самой страшной

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
8 июля яркой звезде российской сцены Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. К несчастью, в 2015 году её сгубила страшная опухоль головного мозга.
Подробнее о жизни и смерти любимицы публики и коллег, певицы и телеведущей, дочери и матери Жанны Фриске расскажет редакция «Радио 1».
Будущая звезда российской эстрады родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье артиста Владимира Копылова и Ольги Фриске. У Жанны должен был быть брат-близнец, однако дети у Ольги родились недоношенными, на седьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти новорождённую Жанну, а вот её брат скончался в больнице.
После потери ребёнка Ольга долго не решалась на вторую беременность. Младшая сестра Фриске Наталья появилась в семье только 12 лет спустя.
Творческая жилка проснулась у Жанны с самого детства. Она росла очень активным и непоседливым ребёнком, проявляла интерес ко многим сферам искусства. В школьные годы Жанна занималась художественной гимнастикой, танцами, акробатикой, ходила в балетную студию и проявляла интерес к кинематографу.
Талант Жанны был очевиден всем, поэтому в выпускном классе отец отправил будущую звезду на кастинг на «Мосфильм». Пробы девушка не прошла, однако отец всё же выбил для неё несколько съёмок в рекламных роликах.
Окончив школу Фриске поступила в университет на факультет журналистики, но вскоре поняла, что эта профессия ей не подходит. Жанна попробовала себя в разных сферах: работала менеджером по продажам офисной мебели, преподавала детям хореографию и занимала должность секретаря в строительной фирме.
В состав легендарной группы «Блестящие», которая и послужила толчком в карьере Фриске, девушка попала практически случайно. На одной из вечеринок она познакомилась с Андреем Грозным, композитором и продюсером коллектива. Мужчине понравилось, как Фриске танцует и он предложил ей поработать хореографическим консультантом проекта. Уже на съёмочной площадке продюсеры обратили внимание на пластику, голос и яркую внешность Жанны и предложили ей стать частью «Блестящих».
Состав группы, в который входила Фриске, принято считать «золотым». Помимо неё в тот момент в коллектив входили: Ольга Орлова, Полина Иодис и Ирина Лукьянова. До 1999 года Жанна, как и остальные, находилась в тени Ольги Орловой. Фриске называли «черненькой из «Блестящих». Ситуация изменилась с выходом клипа «Чао, бамбина», где Жанна практически повторила тот самый жест ногами из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун. После этого Фриске стала новым секс-символом группы. К слову, дружбу с коллегой по группе Орловой Фриске поддерживала до конца своей жизни.
Первая сольная песня Жанны «Лечу в темноту» и клип на неё были выпущены в 2001 году, тогда Фриске всё ещё входила в состав «Блестящих», но уже серьёзно задумывалась о необходимости развивать сольную карьеру.
После старта сольной певческой карьеры Жанна Фриске становилась все популярнее с каждым днём. В 2003 году она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой-4», дойдя до финала. Позже Жанна признавалась, что на съёмках шоу ей пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, однако ей так понравилось преодолевать себя, что она стала ведущей похожего проекта «Каникулы в Мексике».
Жанна также попробовала себя в роли актрисы. В 2004 году она снялась в ставшим культовым фильме «Ночной дозор», а позже в его продолжении «Дневной дозор». Фриске представила саму себя и в таких популярных кинокартинах как «О чём говорят мужчины» и «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу».
Жанна Фриске никогда не была замужем. Во время работы в группе «Блестящие» она встречалась с продюсером Андреем Грозным, но после уходя артистки из коллектива завершился и их роман. В 2011 году продюсер сделал Жанне предложение, но Фриске его отклонила, поскольку Грозный в тот момент состоял в отношениях с девушкой, которая была от него беременна.
В 2004 году у Фриске закрутился роман с популярным актёром Дмитрием Дюжевым, но уже год спустя пара объявила о расставании.
В 2011 году звезда встретила будущего отца своего ребёнка — Дмитрия Шепелева. Тогда молодой человек только начинал карьеру телеведущего и был младше Жанны на 10 лет.
Пара долго скрывала свои отношения, пока в 2012 году Фриске не сообщила, что разрывает два важных контракта и уезжает в путешествие по Италии с Шепелевым. В этом же году на новогоднем «Голубом огоньке» Фриске появилась в обтягивающем наряде и официально заявила, что они с Дмитрием ждут ребёнка. Она также подчеркнула, что официально оформлять свои отношения они не планируют.
В апреле 2013 году Фриске впервые стала мамой, у них с Шепелевым родился сын Платон. Недолго время спустя ведущий всё же сделал Жанне предложение, однако свадьбе не суждено было состояться — у Фриске обнаружили опухоль головного мозга.
После нескольких консультаций с врачами стало ясно, что опухоль Фриске неоперабельная.
Шепелев, хоть и не стал законным супругом Фриске, находился рядом с ней на протяжении всей её болезни. Он возил её по российским и американским клиникам в надежде, что хоть где-нибудь врачи смогут замедлить рост раковых клеток. Однако, как известно, глиобластома — одна из самых агрессивных раковых опухолей.
Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
После смерти артистки семья Жанны обвинила Шепелева в том, что он сделал недостаточно для выздоровления Фриске. Родственники певицы также заявляли, что незадолго до её смерти Дмитрий с сыном уехал за границу. В этот момент сама Жанна находилась в коме.
После смерти возлюбленной Шепелев выпустил книгу о её жизни, болезни и их любви. После этого некоторые пользователи сети окрестили его героям, который стоически прошёл с Фриске через болезнь, а другие назвали обманщиком и позером. Так, по словам отца Фриске, последние несколько месяцев Шепелев даже не заходил в комнату к больной гражданской жене, а лишь поглядывал на неё издалека. Он также заявил, что Дмитрий даже не приехал на похороны Жанны.
Лучшая подруга Фриске Орлова отказалась комментировать ситуацию с Шепелевым заявив, что не хочет, чтобы Платон нашёл нелестные комментарии о своём отце в интернете. Однако она подчеркнула, что не понимает, почему Дмитрий не позволяет ей видеться с крестником.
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Детство Фриске
Будущая звезда российской эстрады родилась 8 июля 1974 года в Москве в семье артиста Владимира Копылова и Ольги Фриске. У Жанны должен был быть брат-близнец, однако дети у Ольги родились недоношенными, на седьмом месяце беременности. Врачам удалось спасти новорождённую Жанну, а вот её брат скончался в больнице.
После потери ребёнка Ольга долго не решалась на вторую беременность. Младшая сестра Фриске Наталья появилась в семье только 12 лет спустя.
Юность Фриске
Творческая жилка проснулась у Жанны с самого детства. Она росла очень активным и непоседливым ребёнком, проявляла интерес ко многим сферам искусства. В школьные годы Жанна занималась художественной гимнастикой, танцами, акробатикой, ходила в балетную студию и проявляла интерес к кинематографу.
Талант Жанны был очевиден всем, поэтому в выпускном классе отец отправил будущую звезду на кастинг на «Мосфильм». Пробы девушка не прошла, однако отец всё же выбил для неё несколько съёмок в рекламных роликах.
Первые шаги в карьере Фриске
Окончив школу Фриске поступила в университет на факультет журналистики, но вскоре поняла, что эта профессия ей не подходит. Жанна попробовала себя в разных сферах: работала менеджером по продажам офисной мебели, преподавала детям хореографию и занимала должность секретаря в строительной фирме.
В состав легендарной группы «Блестящие», которая и послужила толчком в карьере Фриске, девушка попала практически случайно. На одной из вечеринок она познакомилась с Андреем Грозным, композитором и продюсером коллектива. Мужчине понравилось, как Фриске танцует и он предложил ей поработать хореографическим консультантом проекта. Уже на съёмочной площадке продюсеры обратили внимание на пластику, голос и яркую внешность Жанны и предложили ей стать частью «Блестящих».
Фриске в «Блестящих»
Состав группы, в который входила Фриске, принято считать «золотым». Помимо неё в тот момент в коллектив входили: Ольга Орлова, Полина Иодис и Ирина Лукьянова. До 1999 года Жанна, как и остальные, находилась в тени Ольги Орловой. Фриске называли «черненькой из «Блестящих». Ситуация изменилась с выходом клипа «Чао, бамбина», где Жанна практически повторила тот самый жест ногами из фильма «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун. После этого Фриске стала новым секс-символом группы. К слову, дружбу с коллегой по группе Орловой Фриске поддерживала до конца своей жизни.
Карьера Фриске
Первая сольная песня Жанны «Лечу в темноту» и клип на неё были выпущены в 2001 году, тогда Фриске всё ещё входила в состав «Блестящих», но уже серьёзно задумывалась о необходимости развивать сольную карьеру.
После старта сольной певческой карьеры Жанна Фриске становилась все популярнее с каждым днём. В 2003 году она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой-4», дойдя до финала. Позже Жанна признавалась, что на съёмках шоу ей пришлось столкнуться с большим количеством трудностей, однако ей так понравилось преодолевать себя, что она стала ведущей похожего проекта «Каникулы в Мексике».
Жанна также попробовала себя в роли актрисы. В 2004 году она снялась в ставшим культовым фильме «Ночной дозор», а позже в его продолжении «Дневной дозор». Фриске представила саму себя и в таких популярных кинокартинах как «О чём говорят мужчины» и «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу».
Личная жизнь
Жанна Фриске никогда не была замужем. Во время работы в группе «Блестящие» она встречалась с продюсером Андреем Грозным, но после уходя артистки из коллектива завершился и их роман. В 2011 году продюсер сделал Жанне предложение, но Фриске его отклонила, поскольку Грозный в тот момент состоял в отношениях с девушкой, которая была от него беременна.
В 2004 году у Фриске закрутился роман с популярным актёром Дмитрием Дюжевым, но уже год спустя пара объявила о расставании.
В 2011 году звезда встретила будущего отца своего ребёнка — Дмитрия Шепелева. Тогда молодой человек только начинал карьеру телеведущего и был младше Жанны на 10 лет.
Пара долго скрывала свои отношения, пока в 2012 году Фриске не сообщила, что разрывает два важных контракта и уезжает в путешествие по Италии с Шепелевым. В этом же году на новогоднем «Голубом огоньке» Фриске появилась в обтягивающем наряде и официально заявила, что они с Дмитрием ждут ребёнка. Она также подчеркнула, что официально оформлять свои отношения они не планируют.
В апреле 2013 году Фриске впервые стала мамой, у них с Шепелевым родился сын Платон. Недолго время спустя ведущий всё же сделал Жанне предложение, однако свадьбе не суждено было состояться — у Фриске обнаружили опухоль головного мозга.
Глиобластома
После нескольких консультаций с врачами стало ясно, что опухоль Фриске неоперабельная.
Шепелев, хоть и не стал законным супругом Фриске, находился рядом с ней на протяжении всей её болезни. Он возил её по российским и американским клиникам в надежде, что хоть где-нибудь врачи смогут замедлить рост раковых клеток. Однако, как известно, глиобластома — одна из самых агрессивных раковых опухолей.
Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
Скандал после смерти Фриске
После смерти артистки семья Жанны обвинила Шепелева в том, что он сделал недостаточно для выздоровления Фриске. Родственники певицы также заявляли, что незадолго до её смерти Дмитрий с сыном уехал за границу. В этот момент сама Жанна находилась в коме.
После смерти возлюбленной Шепелев выпустил книгу о её жизни, болезни и их любви. После этого некоторые пользователи сети окрестили его героям, который стоически прошёл с Фриске через болезнь, а другие назвали обманщиком и позером. Так, по словам отца Фриске, последние несколько месяцев Шепелев даже не заходил в комнату к больной гражданской жене, а лишь поглядывал на неё издалека. Он также заявил, что Дмитрий даже не приехал на похороны Жанны.
Лучшая подруга Фриске Орлова отказалась комментировать ситуацию с Шепелевым заявив, что не хочет, чтобы Платон нашёл нелестные комментарии о своём отце в интернете. Однако она подчеркнула, что не понимает, почему Дмитрий не позволяет ей видеться с крестником.
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