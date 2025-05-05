Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Блогер Эльдар Джарахов заявил о готовности уйти в декрет ради семьи

Блогер Эльдар Джарахов заявил о готовности уйти в декрет ради семьи

Эльдар Джарахов и Мона (фото: Instagram* / dlgreez)

Эльдар Джарахов и Мона (фото: Instagram* / dlgreez)

Блогер и рэпер Эльдар Джарахов вместе с девушкой, певицей Моной, стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой». Во время беседы артист поделился личными взглядами на родительство и карьеру.
По словам Джарахова, он готов взять на себя роль отца в декрете, если в будущем это понадобится.

«Я могу быть отцом в декрете», — заявил он.

Также блогер отметил, что его девушка Мона пока не торопится становиться мамой, сосредоточившись на профессиональном развитии. Тем не менее, Джарахов уверен, что она будет хорошей матерью.

«Я понимаю её загон по поводу нехватки времени, потому что я — старичок ютуба. Да и в целом, я уже могу много не работать», — отметил он.

По словам Эльдара, его положение сейчас позволяет ему не перегружать себя работой.

«Мне достаточно сняться в одной рекламе и дальше отдыхать», — сказал он.

Читайте также:

Саша Савельева рассказала, как подвергла себя риску на шоу

Блогер Михаил Литвин попал под весенний призыв

Виталий Бородин намерен разоблачить Данилу Козловского

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#шоу
#блогер
#девушка
#беременность
#певица
#артист
«Страдает вся семья»: зачем певица Алсу скрывает сына и почему появились слухи о болезни мальчика
05 мая 2025, 14:52

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)

Певица Алсу словно открыла второе дыхание. Сегодня её возвращение на сцену вызывает восторг у поклонников, которые, кажется, соскучились по звезде конца 90-х. О разводе певицы и о том, почему она скрывает сына, расскажет «Радио 1».

Алсу вернулась на сцену


Осенью прошлого года певица исполнила свою давнюю мечту — дала концерт с симфоническим оркестром. Для Алсу, давно не выступавшей, это было волнительное событие. Однако поддержку она чувствовала не только со стороны публики и семьи, но и от самого важного зрителя в зале — её восьмилетнего сына Рафаэля.

Мальчик впервые присутствовал на выступлении матери, хотя долгое время его лицо не показывали публике.

«Сегодня в зале присутствует мой сын. Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня», — сказала Алсу со сцены.

Позже в интервью она призналась:

«Он рад и счастлив. В восторге. Он мамины песни все знает и любит. Но на концерте присутствовал первый раз. Сегодня он был мой главный зритель. Я рада, что ему все очень понравилось», — сказала она.

Тихий развод: что случилось между Алсу и Абрамовым


О том, что в семье певицы происходят перемены, заговорили летом 2023 года, когда она стала появляться без обручального кольца. Алсу тогда не комментировала ситуацию и лишь позже призналась, что не хотела обнародовать новость до окончания учёбы их старшей дочери Сафины.

Муж бросил с маленьким ребенком и ушел к подруге: куда пропала Лянка Грыу и каким стал ее повзрослевший сын
Муж бросил с маленьким ребенком и ушел к подруге: куда пропала Лянка Грыу и каким стал ее повзрослевший сын

Официально о разводе стало известно в мае 2024 года. К тому времени супруги давно не жили вместе. Причины разрыва не озвучивались, но, по информации из окружения, Абрамов якобы неоднократно изменял жене. Алсу сначала пыталась сохранить семью, закрывая глаза на происходящее, но после сообщений о романе мужа с Анастасией Решетовой решила, что настал предел.

Алсу с семьей (фото: Instagram* / alsou_a)

Процедура развода завершилась 27 августа. Адвокат Абрамова утверждал, что бизнесмен пытался сохранить брак, но Алсу настояла на разрыве. Раздел имущества оказался внушительным — по слухам, около 10 миллиардов рублей.

Почему Алсу скрывала сына от публики


Рафаэль — младший ребёнок Алсу, и именно о нём публике было известно меньше всего. Если старшие дочери, Сафина и Микелла, часто появлялись на мероприятиях с мамой и охотно позировали для прессы, то сын певицы оставался в тени.

Алсу объясняла это заботой: по её мнению, Рафаэль слишком мал для публичности. Но слухи продолжались — кто-то говорил о возможной болезни, кто-то намекал на особенности внешности. Певица долго старалась не реагировать, публикуя фото с сыном, но всегда с закрытым лицом.

Однако давление хейтеров перешло грань. Блогеры начали распространять домыслы, в том числе о здоровье мальчика. Многие стали говорить, что видели мальчика в московской клинике, в которой он якобы проходил реабилитацию. Блогер Антон Суворкин** заявил: «Этот ребёнок особенный. Страдает вся семья».

Алсу не выдержала — она публично опровергла все слухи. По её словам, Рафаэль абсолютно здоров, обладает хорошим голосом и идеальным слухом. В одном из фото он всё же появился в маске, но даже тогда подписчики уверяли: черты лица мальчика напоминают отца.

Алсу с сыном (фото: Instagram* / alsou_a)

Алсу делает всё, чтобы защитить детей от ненужного внимания.

Читайте также:

«Обожаю такие дни»: Светлана Бондарчук опубликовала фото в кругу семьи

«Мне пока ещё больно»: Клава Кока призналась, что трудно переживает разрыв с Александром Повериным

«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Антон Суворкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#семья
#концерт
#певица
#бизнесмен
#развод
#супруги
#шоу
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Саша Савельева рассказала, как подвергла себя риску на шоу
В «Сокровищах императора» Саша Савельева ела яйца, на которые у неё аллергия
05 мая 2025, 14:29

Саша Савельева и Денис Клявер (Фото: Instagram*, @sasha_savelieva)

Певица Саша Савельева рассказала, как рисковала жизнью на шоу «Сокровища императора». В личном блоге артистка написала пост об участии в проекте.
Партнёром Савельевой был музыкант Денис Клявер, в минувшем выпуске их команда покинула проект. Певица отметила, что ради одного испытания она съела яйца, на которые у неё аллергия.
«Я даже яйца ела, на которые у меня аллергия, я думала, будет анафилактический шок, но выжила», — призналась артистка.
Также Саша поблагодарила Дениса за участие в проекте. Она считает, что их общение — пример настоящей дружбы между мужчиной и женщиной.
«Крутые мы — вот что хочу сказать. Из всех вариантов выбрали оставаться собой и быть психологически устойчивыми, не поддаваться на провокации и просто разговаривать друг с другом что бы ни случилось!» — резюмировала Савельева.
Ранее актёр Кирилл Сафонов выразил слова благодарности своей супруге Саше Савельевой. По его словам, Саша помогла артисту преодолеть тяжёлый этап в его жизни.

Читайте также:

«Разозлилась»: между Натаном и Жигаловой произошёл конфликт на шоу «Сокровища императора»

«Какая-то даже детская обида»: Саша Савельева расплакалась, провалившись на шоу «Cокровища императора»

«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала чувств

*запрещён в РФ.
#испытания
#проект
#певица
#аллергия
#музыкант
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогер Михаил Литвин попал под весенний призыв
Мишу Литвина лишили военного билета из-за поддельной регистрации
05 мая 2025, 14:25

Михаил Литвин (Фото: Инстаграм*@mikhail_litvin)

Михаила Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва, и выяснилось, что его военный билет с отметкой «ограниченно годен» был получен по подложной прописке.
По информации Mash, военная прокуратура проводит проверку блогера по запросу главы ФПБК Виталия Бородина. Ранее сообщалось, что в личном деле Литвина имеется документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате. Это вызвало подозрения, поскольку Литвин не обучался в Бауманке и не проживал в указанном общежитии. УФМС подтвердило отсутствие регистрации в этом учреждении.

На допросе Литвин рассказал, что ему помогли оформить документы на жительство знакомые из интернета. С 14 апреля 2018 года у него была категория А2 (запас, ограниченно годен). Следственный комитет уже изъял и аннулировал его военный билет. В ближайшее время блогера направят на повторную медицинскую комиссию, где будет решаться вопрос о призыве на срочную службу.

Читайте также:

Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей

Виталий Бородин намерен разоблачить Данилу Козловского

Молодая жена Петросяна высказалась о миллионных долгах мужа перед налоговой

*Запрещен в РФ
#следственный комитет
#билет
#прокуратура
#документы
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей
05 мая 2025, 14:03

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более одного миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Отмечается, что долг 65-летней звезды «Жестокого романса», по последним данным, составил чуть более одного миллиона рублей.

У Гузеевой имеется ИП, специализирующееся на творческих видах деятельности.

Напомним, что в 2023 году телезвезда уже попадала в поле зрения налоговиков. Тогда были остановлены операции по двум её банковским счетам.

Ранее на программе «Давай поженимся!» произошёл конфликт – Лариса Гузеева раскритиковала внешний вид своей соведущей Розы Сябитовой.

Читайте также:

65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»

Лариса Гузеева впервые раскрыла, о чём сожалеет в своей жизни

«Воспитать ребенка без насилия — невозможно»: Лариса Гузеева раскрыла правду о своем детстве

*запрещён в РФ
#конфликт
#фнс
#долги
#налоги
#телевидение
#звёзды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Виталий Бородин намерен разоблачить Данилу Козловского
Виталий Бородин хочет доказать настоящую гражданскую позицию Данила Козловского
05 мая 2025, 13:55

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Виталий Бородин намерен раскрыть позицию вернувшегося в Россию Данилы Козловского. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) заявил, что имеет доказательства негативного отношения актера в отношении официальной политики страны.
По словам политического деятеля, Козловский перед возвращением в Россию удалил из своих аккаунтах в социальных сетях противоречивые посты.

«Данила Козловский почистил свой Instagram, вы больше не найдете в Интернете его цитаты, посты, высказывания, даже было обращение у президенту. Но у нас все это есть, так как мы, когда готовились к суду, мы, конечно, все это сохранили», - поведал Бородин своем Telegram-канале.
Глава ФПБК пообещал начать публикацию удаленных постов Козловского.

3 мая актеру исполнилось 40 лет. Свой день рождения Даниил отметил выступлением на сцене Театра эстрады в Москве.

Читайте также:

«В зале были родители, близкие и любимые люди»: Данила Козловский впервые за два года появился на сцене в России

«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе

Ненадолго обернулся и пошёл дальше: Тимати удивил поклонников реакцией на ДТП с его Lamborghini за 50 млн рублей

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актёр
#россия
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате