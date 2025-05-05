Блогер Эльдар Джарахов заявил о готовности уйти в декрет ради семьи

Эльдар Джарахов и Мона (фото: Instagram* / dlgreez)
Блогер и рэпер Эльдар Джарахов вместе с девушкой, певицей Моной, стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой». Во время беседы артист поделился личными взглядами на родительство и карьеру.
По словам Джарахова, он готов взять на себя роль отца в декрете, если в будущем это понадобится.
Также блогер отметил, что его девушка Мона пока не торопится становиться мамой, сосредоточившись на профессиональном развитии. Тем не менее, Джарахов уверен, что она будет хорошей матерью.
По словам Эльдара, его положение сейчас позволяет ему не перегружать себя работой.
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«Я могу быть отцом в декрете», — заявил он.
Также блогер отметил, что его девушка Мона пока не торопится становиться мамой, сосредоточившись на профессиональном развитии. Тем не менее, Джарахов уверен, что она будет хорошей матерью.
«Я понимаю её загон по поводу нехватки времени, потому что я — старичок ютуба. Да и в целом, я уже могу много не работать», — отметил он.
По словам Эльдара, его положение сейчас позволяет ему не перегружать себя работой.
«Мне достаточно сняться в одной рекламе и дальше отдыхать», — сказал он.
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Дайана Хусинова