Блогер Михаил Литвин попал под весенний призыв

Михаил Литвин (Фото: Инстаграм*@mikhail_litvin)
Михаила Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва, и выяснилось, что его военный билет с отметкой «ограниченно годен» был получен по подложной прописке.
По информации Mash, военная прокуратура проводит проверку блогера по запросу главы ФПБК Виталия Бородина. Ранее сообщалось, что в личном деле Литвина имеется документ о временной регистрации в общежитии МГТУ им. Баумана и измайловском военкомате. Это вызвало подозрения, поскольку Литвин не обучался в Бауманке и не проживал в указанном общежитии. УФМС подтвердило отсутствие регистрации в этом учреждении.
На допросе Литвин рассказал, что ему помогли оформить документы на жительство знакомые из интернета. С 14 апреля 2018 года у него была категория А2 (запас, ограниченно годен). Следственный комитет уже изъял и аннулировал его военный билет. В ближайшее время блогера направят на повторную медицинскую комиссию, где будет решаться вопрос о призыве на срочную службу.
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*Запрещен в РФ
На допросе Литвин рассказал, что ему помогли оформить документы на жительство знакомые из интернета. С 14 апреля 2018 года у него была категория А2 (запас, ограниченно годен). Следственный комитет уже изъял и аннулировал его военный билет. В ближайшее время блогера направят на повторную медицинскую комиссию, где будет решаться вопрос о призыве на срочную службу.
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Анастасия Хохлова