Блогер Михаил Литвин попал под весенний призыв

Певица Алсу словно открыла второе дыхание. Сегодня её возвращение на сцену вызывает восторг у поклонников, которые, кажется, соскучились по звезде конца 90-х. О разводе певицы и о том, почему она скрывает сына, расскажет «Радио 1».