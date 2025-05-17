Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто

Слава Бустер (фото: Telegram @bigpencil)
Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 миллиона рублей, хотя в соцсетях он продолжает хвастаться покупкой квартиры в Москве и дорогими автомобилями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время долг Вячеслава Леонтьева (настоящее имя блогера) перед ФНС России составляет 4 582 000 рублей. В ближайшее время, если долг не будет погашен, судебные приставы могут открыть против него исполнительное производство.
Несмотря на это, в соцсетях Бустера то и дело мелькают новые дорогие покупки. Так, несколько месяцев назад он приобрёл автомобиль Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. В прошлом году он стал владельцем недвижимости в Москве за 105 миллионов рублей.
Не забыл Бустер и про родных. Маме он подарил BMW X3 за 8,5 миллиона рублей, а бабушке Lamborghini.
А в 2023 году блогер приобрёл Audi R8 за 16 миллионов рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей.
При этом, всю недвижимость и автомобили Бустер оформляет не на себя. Однако у него есть несколько бизнесов: компьютерные клубы, фирма по выпуску напитков и еды, а также компания, продающая девайсы.
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Несмотря на это, в соцсетях Бустера то и дело мелькают новые дорогие покупки. Так, несколько месяцев назад он приобрёл автомобиль Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. В прошлом году он стал владельцем недвижимости в Москве за 105 миллионов рублей.
Не забыл Бустер и про родных. Маме он подарил BMW X3 за 8,5 миллиона рублей, а бабушке Lamborghini.
А в 2023 году блогер приобрёл Audi R8 за 16 миллионов рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей.
При этом, всю недвижимость и автомобили Бустер оформляет не на себя. Однако у него есть несколько бизнесов: компьютерные клубы, фирма по выпуску напитков и еды, а также компания, продающая девайсы.
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Анастасия Чинкова