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Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей, но продолжает покупать недвижимость и элитные авто

Блогер Слава Бустер задолжал перед ФНС России 4,5 млн рублей
Слава Бустер (фото: Telegram @bigpencil)

Слава Бустер (фото: Telegram @bigpencil)

Блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 миллиона рублей, хотя в соцсетях он продолжает хвастаться покупкой квартиры в Москве и дорогими автомобилями. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В настоящее время долг Вячеслава Леонтьева (настоящее имя блогера) перед ФНС России составляет 4 582 000 рублей. В ближайшее время, если долг не будет погашен, судебные приставы могут открыть против него исполнительное производство.

Несмотря на это, в соцсетях Бустера то и дело мелькают новые дорогие покупки. Так, несколько месяцев назад он приобрёл автомобиль Ferrari SF90 за 55 миллионов рублей. В прошлом году он стал владельцем недвижимости в Москве за 105 миллионов рублей.

Не забыл Бустер и про родных. Маме он подарил BMW X3 за 8,5 миллиона рублей, а бабушке Lamborghini.

А в 2023 году блогер приобрёл Audi R8 за 16 миллионов рублей и Mercedes-AMG G 63 за 28 миллионов рублей.

При этом, всю недвижимость и автомобили Бустер оформляет не на себя. Однако у него есть несколько бизнесов: компьютерные клубы, фирма по выпуску напитков и еды, а также компания, продающая девайсы.

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#блогер
Дочь-подростка Дианы Арбениной превратили в 40-летнюю женщину на «Модном приговоре»
17 мая 2025, 11:13

Диана Арбенина (Фото: Инстаграм*/_diana_arbenina)

Основатель и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, как случайно открыла в дочери модельный потенциал. 15-летняя школьница, к удивлению певицы, поддержала идею пройтись по подиуму. Среди предложений, поступивших девочке, было и участие в шоу «Модный приговор».
Звездная мама высоко оценила работу дочери, однако макияж, сделанный визажистами, вызвал недовольство со стороны бабушки. По мнению пожилой женщины, ее внучку превратили в 40-летнюю тетку.

Впрочем, сама певица отнеслась к этому с юмором, отметив, что Марта пока не планирует делать карьеру в моделинге. Сейчас ее главная страсть — футбол.
«Это удивительное существо, потому что то, что моя дочь будет играть в футбол, я не могла бы никогда себе представить», — призналась артистка.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#шоу-бизнес
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«Спасло лишь то, что я нарисовал вождя»: Никаса Сафронова чуть не съели каннибалы в Эквадоре
Никас Сафронов вспомнил, как однажды чуть не стал жертвой каннибалов в Эквадоре
17 мая 2025, 10:40

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Художник Никас Сафронов стал участником шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия 1». После выступления на сцене он ответил на несколько вопросов журналистов и вспомнил ужасающую историю.
У народного художника России узнали, не задели ли его шутки ведущего шоу Владимира Маркони, который известен своим порой жёстким юмором. В свою Сафронов вспомнил один случай, когда оказался на волосок от смерти.

Никас отметил, что сейчас его уже мало что может неприятно удивить. Однажды он побывал в Эквадоре, где его спасло умение хорошо рисовать. Он написал вождя каннибальского племени, чем завоевал его уважение и остался жив.

«После того как меня чуть не съели каннибалы в Эквадоре (спасло лишь то, что я нарисовал вождя, и тот восхитился моим умением), меня уже мало что может неприятно удивить», – поделился Сафронов в беседе со StarHit.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
#шоу
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#картина
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Покинувшую Россию Аллу Пугачёву лишили пенсии на Кипре
17 мая 2025, 10:31

Алла Пугачева (фото: Instagram* @alla_orfey)

Покинувшая Россию Алла Пугачёва на протяжении трёх лет получает от государства пенсию. Учитывая все заслуги певицы, её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей.
Также отмечается, что Пугачёвой полагаются доплаты за звание народной артистки СССР и выступление в Чернобыле перед ликвидаторами практически сразу же после аварии, что обернулось для звезды облучением.

В Израиле, куда изначально перебралась Пугачёва с семьёй, ей ничего не выплачивали. По законам страны, на пенсию могут претендовать граждане, отработавшие на благо государства не менее 10 лет.

На Кипре, где певица проживает сейчас, ей тоже ничего не выплачивают. Она могла бы претендовать на выплаты, но только в том случае, если у неё нет другого пенсионного дохода. Однако, даже если Пугачёва откажется от российских пособий, она не сможет претендовать на кипрские, поскольку не прожила в одной из стран Евросоюза хотя бы 20 лет.

Конечно, ни для кого не секрет, что у 75-летней Аллы Борисовны достаточно средств для жизни, однако от российской пенсии она всё же не отказывается.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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#россия
#алла пугачёва
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Платье, клатч и хиругический ботинок: Келли Брук запечатлели на показе фильма в Лондоне
Келли Брук в хирургической обуви пришла на показ фильма в Лондоне
17 мая 2025, 10:02

Келли Брук (Фото: Инстаграм*/iamkb)

Келли Брук пришла на показ фильма «Миссия невыполнима: Последняя расплата» в Лондоне. Вместе с ней мероприятие посетил муж — инструктор по дзюдо Джереми Паризи. Пара мгновенно попала в объектив папарацци.
Для выхода в свет звезда выбрала блестящее алое платье с глубоким V-образным декольте и разрезом до самого бедра. Она уложила волосы мягкой волной нанесла и легкий макияж с акцентом на глаза. Роскошный образ дополнили серебристый клатч и крупные серьги. Единственное, что с ним не сочеталось, - это хирургический ботинок на правой ноге.

Ранее модель перенесла операцию, однако не стесняется демонстрировать последствия хирургического вмешательства. К слову, сопровождающий ее супруг предпочел элегантный классический костюм в черном цвете. Фотографы запечатлели их с широкими улыбками на лицах.

Келли Брук и Джереми Паризи (Фото: Инстаграм*/iamkb)

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#фильм
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Агент Глеба Калюжного раскрыл, когда актер отправится в армию
Агент Глеба Калюжного сообщил, что актер отправится в армию 27 мая
17 мая 2025, 09:31

Глеб Калюжный (Фото: Инстаграм*/kalyzhnyy)

Глеб Калюжный, обвиняемый в уклонении от воинской службы, рассказал, что временно оставит актерскую деятельность. Как сообщил «РИА Новости» его агент Григорий Сухов, артист возьмет перерыв из-за отправления в армию 27 мая.
По его словам, актер уйдет от сборного пункта на Укршеской в восемь часов утра. Однако пока неизвестно, в каких именно войсках он будет служить.

Сам Клеб рассказывал, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.

Напомним, в течение шести лет Калюжному регулярно приходили повестки, которые он игнорировал. Его пытались разыскать как по месту регистрации, так и в соседних регионах – Тверской области и подмосковном Красногорске. В результате на него завели уголовное дело.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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