Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)
В начале года блогеры Слава Бустер и Дилара объявили о расставании. Эта новость стала неожиданностью для фанатов.
Бывшие возлюбленные никак не прокомментировали разрыв, дав тем самым поводы для слухов. После этого Диларе пришлось публично отрицать измены, а Слава ограничился лишь намёками, отметив, что они разошлись обоюдно, после разговора.
Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где наконец-то высказался о расставании с бывшей Моргенштерна*. Выяснилось, что отношения с Диларой ему просто наскучили, поэтому он решил их прекратить. Сейчас парень не готов к новым отношениям, поскольку «это очень сложно».
Напомним, что до отношений с Бустером Дилара была супругой Моргенштерна*. О разводе она объявила в апреле 2022 года. А в конце июня 2023 года девушку заметили в компании стримера, с которым она целовалась на вечеринке в честь дня рождения Юлии Гаврилиной.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где наконец-то высказался о расставании с бывшей Моргенштерна*. Выяснилось, что отношения с Диларой ему просто наскучили, поэтому он решил их прекратить. Сейчас парень не готов к новым отношениям, поскольку «это очень сложно».
Напомним, что до отношений с Бустером Дилара была супругой Моргенштерна*. О разводе она объявила в апреле 2022 года. А в конце июня 2023 года девушку заметили в компании стримера, с которым она целовалась на вечеринке в честь дня рождения Юлии Гаврилиной.
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Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна* — чем ещё сможет удивить Бустер?
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова