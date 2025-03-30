Стример Слава Бустер впервые назвал истинную причину расставания с Диларой

Известный рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев - прим. ред.) был госпитализирован в Таиланде в крайне тяжёлом состоянии; появлялись даже слухи о его смерти. Бывшая жена музыканта Ева Карицкая (Карина Мелинчук - ред.) сообщила: Паша жив, но лёгкие практически не работают.