Дилара честно высказалась о причинах расставания с Бустером: «Я его не предавала!»

Слава Бустер и Дилара (фото: Telegram @dilalara753)
Блогер Дилара Зинатуллина честно высказалась о проблемах в отношениях с бывшим возлюбленным – стримером Славой Бустером. Звезды соцсетей объявили о романе весной прошлого года, но меньше чем через год расстались.
Долгое время ходили слухи, что Дилара изменяла своему возлюбленному. Однако теперь раскрылась правда.
Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отношения с Диларой ему просто наскучили. При этом ранее он обещал девушке, что не станет публично раскрывать причины их расставания.
Дилара в личном блоге заявила, что в последнее время её удивляет поведение бывшего. Сначала он всё же проговорился о причинах расставания, а затем вообще переманил к себе охранника, который ранее работал на неё. Кроме того, на днях Бустер во время очередного стрима выбирал самую красивую стримершу. Для финала он выбрал свою бывшую и блогершу Лунаком, с которой у Дилары был конфликт.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Недавно Бустер стал гостем шоу «Кстати», где рассказал, что отношения с Диларой ему просто наскучили. При этом ранее он обещал девушке, что не станет публично раскрывать причины их расставания.
Дилара в личном блоге заявила, что в последнее время её удивляет поведение бывшего. Сначала он всё же проговорился о причинах расставания, а затем вообще переманил к себе охранника, который ранее работал на неё. Кроме того, на днях Бустер во время очередного стрима выбирал самую красивую стримершу. Для финала он выбрал свою бывшую и блогершу Лунаком, с которой у Дилары был конфликт.
«Обещания держать надо! Он то ли задеть меня как-то пытается, но движения недружественные. Когда люди с уважением и по-дружески относятся, так не делают! Но я же ему ничего плохого не сделала! Не предавала и не изменяла! Мы расстались на адекватной ноте... И сколько месяцев я наблюдаю такую фигню в свою сторону», – эмоционально высказалась Дилара.Напомним, что ранее Дилара Зинатуллина состояла в браке с рэпером Моргенштерном*. Они заключили брак в 2021 году, но в 2023 объявили о разводе.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова