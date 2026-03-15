«Более дна, чем я, нет никого»: Дакота откровенно высказалась о своей популярности в США
Певица Рита Дакота откровенно рассказала в соцсетях о том, как складывается её карьера после переезда в США.
По словам артистки, спустя три года жизни в Америке она неожиданно осознала, что пока остаётся практически неизвестным музыкантом на местной сцене.
Исполнительница призналась, что пережила своего рода «озарение», когда поняла реальный уровень своей популярности за океаном.
«Я разгадала, в чём подвох. У меня прям озарение сейчас. Короче: я очень начинающий музыкант. Ну, типа, прям уровня «дно» в Америке. То есть, более дна, чем я, по уровню популярности и успешности нет никого. Потому что у меня пока здесь нет ни песен, ни лейбла, ни команды, ни соцсетей на английском — вообще ничего нет», — поделилась Дакота.Артистка отметила, что фактически начинает карьеру заново: ей предстоит создавать англоязычные соцсети, выпускать новые треки и формировать команду. Несмотря на это, певица старается использовать любые возможности для знакомств и появления на значимых мероприятиях.
Так, Дакота признаётся, что не упускает шанс оказаться рядом с мировыми звёздами и посещать крупные индустриальные события. Например, она считает важным бывать на вечеринках и пре-пати вокруг премии Academy Awards, поскольку такие мероприятия могут помочь завести полезные контакты и приблизиться к международной карьере.
Поклонники отмечают, что артистка настроена решительно и, несмотря на самоиронию, продолжает строить планы на музыкальный успех в США. Пока же, по словам самой Дакоты, её путь на американской сцене только начинается.