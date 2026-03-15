«Более дна, чем я, нет никого»: Дакота откровенно высказалась о своей популярности в США

15 марта 2026, 15:22

Рита Дакота призналась, что её карьера в США пока не развивается

Певица Рита Дакота откровенно рассказала в соцсетях о том, как складывается её карьера после переезда в США.





По словам артистки, спустя три года жизни в Америке она неожиданно осознала, что пока остаётся практически неизвестным музыкантом на местной сцене.



Исполнительница призналась, что пережила своего рода «озарение», когда поняла реальный уровень своей популярности за океаном.





«Я разгадала, в чём подвох. У меня прям озарение сейчас. Короче: я очень начинающий музыкант. Ну, типа, прям уровня «дно» в Америке. То есть, более дна, чем я, по уровню популярности и успешности нет никого. Потому что у меня пока здесь нет ни песен, ни лейбла, ни команды, ни соцсетей на английском — вообще ничего нет», — поделилась Дакота.