«Вся Москва уже знает»: Младшую сестру Леонида Агутина назвали аферисткой

15 марта 2026, 15:18

Сестру Леонида Агутина обвинили в обмане организаторов детского фестиваля

Сестра Леонида Агутина Мария оказалась в центре скандала. Президент детского фестиваля Марина Зурабова обвинила женщину в мошенничестве и намерена подать на неё в суд. Её слова приводит издание VOICE.





По словам Зурабовой, весной 2023 года 43-летняя Мария Агутина пообещала организовать пиар-кампанию для мероприятия.



Взамен она получила подарки от спонсоров. Однако свои обязательства сестра музыканта не выполнила, но при этом вместе с подругами присутствовала на фестивале.

«Я прошу вас срочно вернуть мне деньги, или все соцсети будут заполнены тем, что сестра Агутина забирает подарки звёзд, обманывает. Боже мой, как можно такого человека позорить?! Вся Москва уже знает, кто вы. Мне десять человек сказали, чтобы с аферисткой больше не связывалась», — заявила Марина.