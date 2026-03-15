Наталья Подольская призналась, почему больше всего любит весну
Певица Наталья Подольская поделилась в социальных сетях своими мыслями о любимом времени года.
Артистка призналась, что всегда с нетерпением ждёт наступления весны и каждый раз радуется её приходу.
По словам Подольской, ей даже трудно поверить, что зима уже позади. Певица отметила, что именно весна вдохновляет её больше всего. Для неё это время связано с обновлением природы, когда вокруг начинает всё оживать и расцветать.
Особенно артистку впечатляет оттенок молодой зелени, который появляется в начале весны. Этот цвет, по словам Подольской, наполняет её энергией и дарит вдохновение.
Кроме того, у певицы есть ещё одна личная причина любить это время года — именно весной она отмечает свой день рождения, поэтому этот период всегда ассоциируется у неё с радостью и приятными эмоциями.
