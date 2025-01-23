«Большая интоксикация»: Врач предположил, выдержит ли сердце 84-летней Ларисы Голубкиной очередные боли

Фото: Лариса Голубкина (Фото: кадр из фильма «Андрей Миронов. Обыкновенное чудо)
Состояние актрисы Ларисы Голубкиной оценивается как тяжелое. 84-летняя звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» была экстренно госпитализирована на фоне ухудшения здоровья. В 2014 году актрисе диагностировали болезнь Вальденстрема — редкое злокачественное заболевание системы крови, на фоне которого у нее нарушилась работа головного мозга.
Уточняется, что, попав к медикам, вдова Андрея Миронова жаловалась на сильные боли в голове и теле. В настоящее время ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки.
Если ли связь между онкологией и сердечно-сосудистой системой, может ли возраст и состояние любимицы миллионов повлиять на сердце, предположил в беседе с «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.
По его словам, мы не можем однозначно судить о прямом влиянии онкологического заболевания на сердечно-сосудистую систему.
Он добавил, что в этой ситуации нельзя делать однозначные прогнозы.
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«Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь. Дожить до таких лет — это круто на самом деле. Мы все когда-то умрем, будем к этому готовиться, потому что это самый ответственный шаг в жизни. У мамы еле-еле душа в теле», — поделилась младшая дочь Миронова.
Если ли связь между онкологией и сердечно-сосудистой системой, может ли возраст и состояние любимицы миллионов повлиять на сердце, предположил в беседе с «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.
По его словам, мы не можем однозначно судить о прямом влиянии онкологического заболевания на сердечно-сосудистую систему.
«В некоторых случаях онкологическое заболевание может влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, но это влияние не жёстко связанное и не однозначное. Онкология — быстрый рост группы клеток с аномальной деятельностью и большой интоксикацией организма. Это, несомненно, вредит всему организму. И, прежде всего, той ткани, в которой происходит сам рост. Метастазы могут быть в разных частях тела», — сказал врач.
Он добавил, что в этой ситуации нельзя делать однозначные прогнозы.
«Категорической связи между онкологическим заболеванием и сердечно-сосудистой системой нет. Однозначно можно сказать лишь, что онкология в любом случае усугубляет состояние человека», — прокомментировал эксперт.
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Анастасия Бондарева