Mаsh: Актрисе Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)
Актрисе Ларисе Голубкиной срочно понадобилась медицинская помощь. Она вызвала врачей в свою квартиру в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У народной артистки РСФСР онкология и паллиативный статус, по этой причине 84-летняя Голубкина на регулярной основе принимает специальные лекарства. Но на днях у неё начались сильнейшие боли. Уточняется, что ей даже перестали помогать препараты.
Тогда домой к актрисе приехала бригада паллиативной помощи. Ей выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Сейчас Голубкина восстанавливается.
Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» также предстоит пройти курс химиотерапии для достижения ремиссии.
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Тогда домой к актрисе приехала бригада паллиативной помощи. Ей выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Сейчас Голубкина восстанавливается.
Звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» также предстоит пройти курс химиотерапии для достижения ремиссии.
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Екатерина Коршунова