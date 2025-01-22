Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Пролежни, снижение веса на фоне онкологии: состояние Ларисы Голубкиной стремительно ухудшается

Пролежни, снижение веса на фоне онкологии: состояние Ларисы Голубкиной стремительно ухудшается

Ларисе Губкиной понадобилась экстренная помощь врачей
Фото: iStock/peterscode

Фото: iStock/peterscode

В последнее время состояние 84-летней Ларисы Голубкиной начало резко ухудшаться, пишет «СтарХит».
22 января стало известно, что артистка начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания крови третьей степени.

«К ней приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Голубкина не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У актрисы зафиксировали заметное снижение веса», — говорит источник, знакомый с ситуацией.



Кроме того, врачи обнаружили у Голубкиной пролежни. В последнее время она совсем перестала вставать с кровати, а от помощи близких отказывается.

Еще два месяца назад дочь артистки Мария рассказывала, что на улучшение состояния матери надеяться не стоит.

Еще два года назад назад Голубкина выходила на связь с публикой. Она рассказывала, что живет за городом и наслаждается красотами природы.

Читайте также:

«Ругать меня не надо»: стали известны последние слова Яниса Тиммы перед смертью

«Провожали закат»: бывший муж Нелли Ермолаевой отдыхает за границей с блондинкой

Стало известно, с кем живет 15-летняя дочь Добровольской после ее смерти
#врачи
#снижение
#медики
#заболевания