Пролежни, снижение веса на фоне онкологии: состояние Ларисы Голубкиной стремительно ухудшается

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В последнее время состояние 84-летней Ларисы Голубкиной начало резко ухудшаться, пишет «СтарХит».
22 января стало известно, что артистка начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания крови третьей степени.
Кроме того, врачи обнаружили у Голубкиной пролежни. В последнее время она совсем перестала вставать с кровати, а от помощи близких отказывается.
Еще два месяца назад дочь артистки Мария рассказывала, что на улучшение состояния матери надеяться не стоит.
Еще два года назад назад Голубкина выходила на связь с публикой. Она рассказывала, что живет за городом и наслаждается красотами природы.
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«К ней приехали медики, которым она пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Лариса Голубкина не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы, дают таблетки, чтобы блокировать болевые ощущения. У актрисы зафиксировали заметное снижение веса», — говорит источник, знакомый с ситуацией.
Кроме того, врачи обнаружили у Голубкиной пролежни. В последнее время она совсем перестала вставать с кровати, а от помощи близких отказывается.
Еще два месяца назад дочь артистки Мария рассказывала, что на улучшение состояния матери надеяться не стоит.
Еще два года назад назад Голубкина выходила на связь с публикой. Она рассказывала, что живет за городом и наслаждается красотами природы.
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Элина Позднякова