«Бомжи — это шок!»: Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала о жизни в Америке

Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)
Певица Александра (Саша) Зверева живёт в США уже десять лет. Бывшая солистка известной группы «Демо» признаётся: в заграничной жизни всё далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд.
Саша отлично устроилась за океаном и удачно вышла замуж. Её супруг — состоятельный бизнесмен Дэн Уолбран. У них есть свой собственный дом, Зверева не сходит с ума от тоски в четырёх стенах, а ведёт курсы. Однако в эфире шоу «Осторожно: Собчак» многодетная мама рассказала и о минусах, которые порой просто отравляют жизнь.
Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)
Кроме того, исполнительница хита «Солнышко в руках» качеством продуктов в Америке. Хорошие, свежие и по-настоящему полезные продукты могут себе позволить только очень состоятельные люди. Остальным, тем, кто победнее, приходится довольствоваться суррогатами и фастфудом. А фрукты и овощи, даже если на них хватает денег, в США обрабатывают какой-то вряд ли полезной химией, говорит артистка.
Тем не менее, несмотря на страшных бомжей и не всегда доступную качественную еду, 43-летняя Зверева не жалеет, что переехала в США. К плюсам страны проживания она относит тёплый климат в прибрежной зоне Калифорнии, где живёт с мужем и детьми, отсутствие гигантского разрыва в уровне жизни между столицами штатов и крупными городами по сравнению с провинцией и... чистые и ухоженные общественные туалеты.
Однако артистка продолжает любить Россию и часто приезжает сюда. А её 16-летний сын Макар, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда перебраться на историческую родину. Дочь Василиса уже покинула отчий дом и живёт теперь в Париже.
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«Бомжи — это шок! Это настолько для меня болезненно. Я по двору гуляю с детьми каждый день, и вот я видела кровь…», — рассказала артистка.Надо отметить, что в Штатах прогулки — это целое мероприятие, порой требующих немало сил и времени. Нельзя просто так отправить детей побегать вокруг дома. Если лужайка перед крыльцом ещё разрешается в качестве места для прогулок, то с обратной стороны особняка может быть уже частная территория кого-то ещё. А туда уже нельзя — засудят. Отправить побегать малышей вдоль федерального шоссе, конечно, никаким здравомыслящим родителям в голову не придёт — слишком опасно из-за машин. Вот и остаётся, как Саше, «гулять по двору».
«При этом у нас хороший и респектабельный район, очень дорогие дома стоят. И вот в двух домах от моего жилища вечером бомж напал на двух женщин, одна убежала, а вторую он раздел, изнасиловал и убил», — довольно спокойно поведала артистка.
Александра (Саша) Зверева (Фото: Телеграм @sashazverevala)
Кроме того, исполнительница хита «Солнышко в руках» качеством продуктов в Америке. Хорошие, свежие и по-настоящему полезные продукты могут себе позволить только очень состоятельные люди. Остальным, тем, кто победнее, приходится довольствоваться суррогатами и фастфудом. А фрукты и овощи, даже если на них хватает денег, в США обрабатывают какой-то вряд ли полезной химией, говорит артистка.
«За неделю в России у меня прошел целлюлит, попа ровная. Я не знаю, какими средствами в Калифорнии опрыскивают салат, но я там его ем — и у меня есть целлюлит. В Москве на Патриарших ем чистую еду, не пухну и не отекаю. В США же страдает все тело», — рассказала Саша.
Тем не менее, несмотря на страшных бомжей и не всегда доступную качественную еду, 43-летняя Зверева не жалеет, что переехала в США. К плюсам страны проживания она относит тёплый климат в прибрежной зоне Калифорнии, где живёт с мужем и детьми, отсутствие гигантского разрыва в уровне жизни между столицами штатов и крупными городами по сравнению с провинцией и... чистые и ухоженные общественные туалеты.
Однако артистка продолжает любить Россию и часто приезжает сюда. А её 16-летний сын Макар, всерьёз подумывает о том, чтобы навсегда перебраться на историческую родину. Дочь Василиса уже покинула отчий дом и живёт теперь в Париже.
«Один из ее аргументов — чтобы удобнее в Москву улетать было», — с улыбкой заключила Саша Зверева.
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Александр Бойцов