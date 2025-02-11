Саша Савельева раскрыла, почему ей приходится жить с мамой после возвращения в Россию из Израиля

На счету Николая Добрынина десятки сыгранных ролей в театре и кино. Актер полюбился зрителям благодаря сериалу «Сваты». Митяй Буханкин в исполнении Добрынина был максимально ярким и запоминающимся. Николай неоднократно говорил о том, что «Сваты» изменили его жизнь исключительно в лучшую сторону.