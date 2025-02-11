Саша Савельева раскрыла, почему ей приходится жить с мамой после возвращения в Россию из Израиля

Саша Савельева (Фото: Telegram @alexandrinsave)
В 2024 году Саша Савельева вернулась в Россию после 14 лет жизни за границей. Она живет в Москве вместе с мамой. Певица объяснила, почему так случилось.
«Так получилось, что временно мы живет с мамой. Она получила сильную травму и для того, чтобы ей было удобнее ездить к врачам, она в Москве с нами», — пояснила Савельева в соцсети.
Однако она отметила, что совместное проживание с мамой — временное явление. По ее словам, родителям и детям стоит жить отдельно.
Напомним, Савельева вместе с мужем Кириллом Сафоновым после начала СВО переехала на постоянное место жительства в Израиль. Звездная пара испытывала финансовые сложности за пределами Родины и вынуждена была подрабатывать в стране, политику которой они не одобряют.
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