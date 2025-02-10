«На балконе деревья, посаженные на плаценте»: Саша Зверева родила четверых детей дома

Александра (Саша) Зверева (Фото: ВКонтакте @sashazvereva)
После окончания музыкальной карьеры бывшая вокалистка группы «Демо» Саша Зверева посвятила себя дому, семье, детям, а также завела свой блог. В нём она рассказывает, например, о домашних родах и... поедании плаценты.
Эти откровения вызвали отторжение у шокированной общественности, а сама певица стала объектом жёсткого хейта в социальных сетях и мессенджерах. Зверева — мать троих мальчиков и девочки, всех своих детей она рожала дома, не прибегая к анестезии, уколам и помощи профессиональных медиков-акушеров.
В настоящее время нестандартная звезда проживает в американском штате Калифорния. 43-летняя знаменитость не утилизировала плаценту младших сыновей, а забрала её себе. Она даже пробовала эту субстанцию на вкус.
Ну что же, на вкус и цвет, как говориться...
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«Огромная ответственность перед ребенком делать это дома, потому что там комфортнее, теплее, медсестра не будет светить ему лампой в глаз», — объяснила многодетная мать шоу «Осторожно: Собчак».
В настоящее время нестандартная звезда проживает в американском штате Калифорния. 43-летняя знаменитость не утилизировала плаценту младших сыновей, а забрала её себе. Она даже пробовала эту субстанцию на вкус.
«Когда жила в России, все плаценты моих детей были посажены в землю, и на них выросли деревья. То есть у каждого из них теперь есть свое родовое дерево, их место силы. На балконе у меня стоят два горшка — лимон, который посажен на плаценте сына Левы и оливковое деревце на плаценте Севушки», — рассказала Саша.Певица не скрывает, что знатно попиарилась на интимных вещах. Некоторые люди даже готовы платить за ее откровения.
«Попробовав плаценту, я подумала: „Лучше не стало“. Ну и ладно, хайпанула», — призналась исполнительница хита «Солнышко».
Ну что же, на вкус и цвет, как говориться...
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Александр Бойцов