Певец Поддубный: Лорак грозит тюрьма на Украине из-за российского паспорта
Певице Каролине Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, грозит уголовное дело на Украине после получения российского паспорта. Об этом в интервью NEWS.ru заявил певец Алексей Поддубный, известный как Джанго.
Он отметил, что артистку ожидает судьба, аналогичная его собственной — 12 лет тюрьмы, «если она будет вести себя как российский гражданин».
«Когда ты принес присягу России, ты уже, естественно, становишься на службу России. Все, точка», — добавил исполнитель украинского происхождения.На родине Поддубного приговорили к 12 годам лишения свободы, поскольку тот «не мыслил себя вне русской культуры». Десять лет назад он получил российское гражданство. По его словам, чтобы избежать повторения ситуации, Лорак нужно отказаться от украинского паспорта.
*Запрещен в РФ