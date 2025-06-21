Певец Поддубный: Лорак грозит тюрьма на Украине из-за российского паспорта

21 июня 2025, 16:09

Ани Лорак (Фото: Инстаграм*/anilorak)

Певице Каролине Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, грозит уголовное дело на Украине после получения российского паспорта. Об этом в интервью NEWS.ru заявил певец Алексей Поддубный, известный как Джанго.





Он отметил, что артистку ожидает судьба, аналогичная его собственной — 12 лет тюрьмы, «если она будет вести себя как российский гражданин».



«Когда ты принес присягу России, ты уже, естественно, становишься на службу России. Все, точка», — добавил исполнитель украинского происхождения.