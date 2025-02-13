Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери

Александр Песков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Пародист Александр Песков, известный своими пародиями на Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко, Жанну Агузарову и других звезд эстрады, прошел нелегкий путь к известности, а его жизнь оказалась не такой веселой, как его образы на сцене. 13 февраля Пескову исполняется 63 года. Как сейчас живет самый известный пародист России и почему пропал со сцены, рассказывает «Радио 1».
Детство и юность Александра Пескова
Песков родился в 1962 году в городе Коряжма Архангельской области. Его родители были рабочими на заводе. Мать, София Анатольевна, мечтала родить девочку, поэтому сына назвала именем, подходящим для обоих полов. Позже Александр Песков признался, что это оказало влияние на все его дальнейшее творчество.
Мальчик оказался талантливым. Он умело замечал у людей забавные детали в поведении и внешнем виде, и рисовал карикатуры. Тогда родители считали, что сын станет художником, но Александр уже в шесть страстно мечтал оказаться на сцене.
В восьмом классе Саша Песков решил, что будет учиться в Ярославском театральном училище, и даже поступил туда. Но через три месяца подросток впервые попал в цирк и решил стать клоуном.
Карьера в цирке, несчастный случай и длительная реабилитация
В 1979 году Песков поступил в Московское цирковое училище. Однако на третьем курсе его призвали в армию. Там он устроился в ансамбль песни и пляски Таманской дивизии, а позже стал им руководить.
В 1983 году Александр возвращается из армии и продолжает свое обучение. Но однажды он неудачно выполнил трюк: выполняя сальто-мортале, Песков упал на шею и сломал несколько позвонков. После этого на протяжении полугода он проходил тяжелую реабилитацию и с трудом самостоятельно передвигался. В это время отец ушел от матери, у которой начались серьезные проблемы со здоровьем. Мать и сын вместе справлялись с бедой, Александр восстановился, встал на ноги, но о карьере в цирке ему пришлось забыть. Больше на манеже он не появлялся.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Поиски себя и путь на московскую сцену
Восстановившись после травмы, Песков поступил в труппу Котласского драмтеатра. Где на протяжении года исполнил роли в пятнадцати постановках, и выиграл свою первую премию — награду на конкурсе чтецов в Архангельске.
В 1986 году Песков переезжает в Пермь, где устраивается в филармонию. А через два года он уже оказывается в Калининграде, также в филармонии.
Несколько лет Александр Песков пытался найти себя, пока в 1988 году его не пригласил художественный руководитель Театра эстрады, Борис Брунов, в свою труппу. Так Песков оказался на сцене в Москве. Он поразил публику талантливой пародией. Особенно хорошо у него получалась синхро-буффонада: когда под музыку актер разыгрывал пантомиму.
Только 20 лет спустя, в 2008 году, Песков наконец получил высшее образование, окончив ГИТИС с красным дипломом. В 2017 у него начались проблемы с поджелудочной железой, из-за чего ему приходилось выходить на сцену в подгузниках. В 2020 он уже перестал давать регулярные концерты.
Поразил публику талантом
В 1980 году Александр был в гостях у танцора Владимира Никольского, где в шутку начал изображать Аллу Пугачеву. Все гости были в полном восторге от представления и посоветовали парню вплотную заняться пантомимами.
Много лет спустя, в 90-х годах, Песков оказывается на сцене, где он изображал Надежду Бабкину, Людмилу Гурченко, Гарика Сукачева, Леонида Агутина и других звезд эстрады. Всего он примерил на себя более 150 различных образов.
Но его коронным номером стал образ Аллы Пугачевой, которая однажды лично увидела выступление и срочно отправила Филиппа Киркорова за цветами, чтобы вручить их артисту после выступления.
Людмила Гурченко также была довольна пародиями Пескова на себя и даже встречалась с ним, чтобы вместе порепетировать новый номер. Сам артист неоднократно говорил о том, что образ Гурченко был его любимым.
Особенно хорошо Пескову давался образ Жанны Огузаровой. Однажды актриса Клара Новикова решила преподнести Огузаровой цветы, и сильно удивилась, когда поняла, что на сцене был Александр Песков, а не настоящая певица.
Александр Песков (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Брак с алкоголичкой, рождение ребенка и война с раком
Александр Песков никогда не раскрывал подробности своей личной жизни, о которой ходило множество разных слухов из-за эпатажного внешнего вида актера. В 2020 году он приоткрыл завесу тайны, выпустив книгу «Мужчина в колготках», в которой описал все подробности своей жизни.
Первой супругой Пескова стала 65-летняя алкоголичка. Брак был фиктивный. Александру нужна была прописка в Москве, а у женщины была комната в общежитии, где на тот момент уже было прописано 15 человек. Александр сделал женщине предложение руки и сердца, свадьба прошла по всем традициям.
«Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца! Все было, как на настоящей свадьбе — тосты, песни, застольные разговоры», — писал артист в своей книге.
После свадьбы Александр больше свою жену не видел, а через месяц узнал о ее смерти.
Переехав в Котлас, мужчина познакомился с актрисой драмтеатра Галиной Хайруллиной. В один прекрасный день он задержался у нее в гостях и остался надолго. От ее дома было удобно доезжать до театра. Постепенно ребята начали влюбляться друг в друга, а позже поженились. Вскоре у них появилась дочь. Тем не менее брак распался. Но Александр и Галина остались друзьями. Позже у девушки обнаружили рак, и именно Александр помог ей справиться с болезнью.
«А дальше началась борьба. Моя личная война с раком за жизнь моей жены. Пять курсов химиотерапии, потеря волос, парики, благо, у меня их полно. После каждого сеанса «химии» у Гали был жуткий «отходняк»: ходила, держась за стенки», — признавался Песков.
Галина победила рак и начала преподавать детям театральное мастерство в Москве.
Тем не менее публика подозревала, что Пескова женщины вовсе не интересуют (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Сам он всегда на этот вопрос отвечал уклончиво.
Живет на пенсию матери и продает дом за 500 млн рублей
Последние годы артист почти не появляется на сцене, и о его жизни мало что известно.
О сегодняшней жизни Александра Пескова мало что известно. Последний его крупный концерт прошел в 2022 году в честь 60-летия. В интервью он говорил, что дела у него идут не очень. На еду он зарабатывает, проводя частные уроки, также с деньгами ему помогает мать-пенсионерка. При этом на сцену актер возвращаться не планирует.
В 2021 году Песков выставил на продажу свой трехэтажный особняк без отделки за 500 миллионов рублей. Чтобы его достроить, требуется еще столько же. На недвижимость пока покупателей не нашлось.
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