Брак с алкоголичкой и нелегкий путь к славе: как пародист Александр Песков пропал со сцены и почему живет на пенсию матери

Пародист Александр Песков, известный своими пародиями на Аллу Пугачеву, Людмилу Гурченко, Жанну Агузарову и других звезд эстрады, прошел нелегкий путь к известности, а его жизнь оказалась не такой веселой, как его образы на сцене. 13 февраля Пескову исполняется 63 года. Как сейчас живет самый известный пародист России и почему пропал со сцены, рассказывает «Радио 1».