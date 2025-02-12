Работа вебкам-моделью, многочисленные романы и скандальный развод: как сложилась жизнь участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель

Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
Ольга Рапунцель стала популярной благодаря участию в проекте «Дом-2». Сегодня она продолжает поддерживать созданный на проекте имидж романтичной красавицы, которая верит в мечты и принца на белом коне.
Подробности о скандалах и личной жизни Ольги Рапунцель расскажет редакция «Радио 1».
Ольга Григорьевская родилась 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Девочка росла без отца, ее воспитанием занималась мать Татьяна Владимировна, которая работала продавцом в местном магазине. Еще в детстве будущая телезвезда обожала находиться в центре внимания, постоянно принимала участие в школьных конкурсах и занимала призовые места.
После окончания школы с отличием девушка решила поступить в институт на экономический факультет. Однако во время учебы поняла, что выбранная профессия ей не нравится. Через время Ольга прошла курсы английского языка, после чего занялась репетиторством.
На реалити-шоу Григорьевская пришла в 2015 году. Псевдоним Рапунцель девушка получила из-за длинных волос. На лобном месте Ольга сразу же озвучила цель прихода — это Олег Волков. По ее словам, молодой человек стал «любовью с первого взгляда». Примечательно, что эти отношения продлились недолго, несмотря на громкие слова.
Следующей целью Рапунцель стал Илья Яббаров. Пара сразу сошлась и заселилась в одну комнату. Отношения молодых людей нельзя было назвать идеальными: избранник часто унижал и оскорблял девушку. В результате влюбленные расстались.
На Сейшелах внимание Ольги добивался Николай Должанский, однако некоторое время она не обращала внимания на мужчину. Вскоре к Рапунцель пришел Николай Барановский с намерением сделать предложение руки и сердца. Он даже купил кольцо, но соперник его опередил.
Ольга все же согласилась на фиктивный брак с Николаем Должанским. Во время «свадьбы» участница подписала какой-то документ, восприняв происходящее как шутку. После того как Рапунцель осознала, что официально расписалась с Николаем, устроила истерику, ведь девушка не хотела настоящего брака. Успокаивать Ольгу пришлось долго. Позже ей объяснили, что документ был ненастоящим.
После данного инцидента Ольга долгое время не могла прийти в себя, поэтому на проект приехала ее мать. Татьяна Владимировна пыталась поддержать дочь, но та находилась в стрессе. Руководство приняло решение отправить девушку домой на некоторое время.
На проект участница вернулась уже с Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась во Владивостоке. Дмитрий заявил, что хочет построить с Рапунцель крепкую семью.
17 июня 2017 года у Ольги состоялось долгожданное событие — свадьба с Дмитрием Дмитренко. В том же году в семье Рапунцель и Дмитренко произошел скандал, из-за которого пара находилась на грани развода. Мужчину обвинили в избиении беременной супруги. Зрители требовали посадить его за решетку, Ольга даже написала заявление в полицию.
Вскоре Дмитрий стал просить у девушки прощения. Рапунцель призналась, что любит Дмитрия и готова терпеть ради него даже побои. Идиллия долго не продлилась, через время разразился очередной скандал: выяснилось, что Дмитренко завел роман за периметром, пока был в ссоре с Ольгой. Девушка вновь простила супруга, а в измене обвинила соперницу.
Весной 2018 года в семье Дмитренко и Рапунцель произошло пополнение — на свет появилась дочь Василиса. В ноябре 2019-го женщина сообщила, что беременна вторым ребенком. В это же время поклонники «Дома-2» стали спорить о том, является ли Василиса родной дочерью Ольги и Дмитрия. Началось все с УЗИ, где будущая мама задавала врачу «глупые» вопросы о беременности. Зрители уверяют, что родившая женщина должна и так все знать, ведь это не первые роды в ее жизни. 10 июня 2020 года Ольга родила дочь Софию.
Стоит отметить, что на проекте по результатам зрительского голосования Рапунцель получила звание «Человек года» и выиграла главный приз — квартиру в Москве. Тем не менее вместе с Дмитрием она осталась на телестройке, так как Ольга мечтала занять место телеведущей. Однако недопонимание с руководством реалити и ее участниками, которые выставляли пару Дмитрия и Ольги не в лучшем свете, привело к тому, что супруги решили покинуть телешоу.
В феврале 2023 года Дмитрий Дмитренко подал заявление на развод с Ольгой Рапунцель. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, ведь супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи. В сети появились слухи, что мужчина сделал это из-за постоянных скандалов, устраиваемых женой. Комментариев от Рапунцель по поводу причин расставания не поступало. Дмитренко же рассказал, что распад семьи произошел по причине того, что Ольга настраивает детей против отца, а теща его постоянно упрекает.
Спустя время Ольга обвинила Дмитрия в измене. Он, в свою очередь, рассказал, что у нее самой давно есть поклонник, с которым она строит отношения. Вскоре всплыли новые подробности судебных разбирательств между бывшими супругами. Оказалось, что Рапунцель обвинила Дмитрия в домогательствах к дочерям.
22 августа 2023 года Дмитрий сообщил, что суд окончательно развел бывших супругов.
Серьезный скандал на проекте «Дом-2» вызвали факты из прошлого Ольги Рапунцель: участники шоу увидели видеоматериал, где она еще до телестройки предстает голой для эротического видеочата. Об этом сразу стало известно и пользователям соцсетей, где были опубликованы ролики.
Выяснилось, что Ольга утаила целых 9 лет своей биографии. Все эти годы до проекта девушка подрабатывала вебкам-моделью и получала 200 долларов в час. Она смогла купить машину Jeep Grand Cherokee, а также материально помогала семье.
Осенью 2016 года возник новый скандал, связанный с именем Рапунцель. Влад Кадони опубликовал фото бритоголовой участницы шоу с вопросом, правда ли это. В интернете разразились споры, но факт того, что девушку побрили, так и не подтвердился.
В феврале прошлого года Дмитрий Дмитренко объявил о завершении всего бракоразводного процесса. Экс-супруги определились с алиментами и порядке встреч мужчины с детьми.
Однако уже в конце лета Ольга вновь стала обвинять бывшего мужа в том, что он пользуется ее квартирой и требует разделения имущества. Женщина говорила, что Дмитрий никак не общается с детьми, не платит алименты и собирается привести в ее квартиру новую девушку.
В феврале этого года Ольга Рапунцель подколола экс-супруга и сообщила поклонникам, что одержала очередную победу в суде. Сегодня девушка называет себя счастливой женщиной и мамой. Недавно он дала понять, что у неё есть новый поклонник. По ее словам, каждый день в её доме появляются цветы.
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*Запрещен в РФ
Биография
Ольга Григорьевская родилась 4 апреля 1987 года во Владивостоке. Девочка росла без отца, ее воспитанием занималась мать Татьяна Владимировна, которая работала продавцом в местном магазине. Еще в детстве будущая телезвезда обожала находиться в центре внимания, постоянно принимала участие в школьных конкурсах и занимала призовые места.
После окончания школы с отличием девушка решила поступить в институт на экономический факультет. Однако во время учебы поняла, что выбранная профессия ей не нравится. Через время Ольга прошла курсы английского языка, после чего занялась репетиторством.
«Дом-2»
На реалити-шоу Григорьевская пришла в 2015 году. Псевдоним Рапунцель девушка получила из-за длинных волос. На лобном месте Ольга сразу же озвучила цель прихода — это Олег Волков. По ее словам, молодой человек стал «любовью с первого взгляда». Примечательно, что эти отношения продлились недолго, несмотря на громкие слова.
Следующей целью Рапунцель стал Илья Яббаров. Пара сразу сошлась и заселилась в одну комнату. Отношения молодых людей нельзя было назвать идеальными: избранник часто унижал и оскорблял девушку. В результате влюбленные расстались.
На Сейшелах внимание Ольги добивался Николай Должанский, однако некоторое время она не обращала внимания на мужчину. Вскоре к Рапунцель пришел Николай Барановский с намерением сделать предложение руки и сердца. Он даже купил кольцо, но соперник его опередил.
Ольга все же согласилась на фиктивный брак с Николаем Должанским. Во время «свадьбы» участница подписала какой-то документ, восприняв происходящее как шутку. После того как Рапунцель осознала, что официально расписалась с Николаем, устроила истерику, ведь девушка не хотела настоящего брака. Успокаивать Ольгу пришлось долго. Позже ей объяснили, что документ был ненастоящим.
Ольга Рапунцель (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
После данного инцидента Ольга долгое время не могла прийти в себя, поэтому на проект приехала ее мать. Татьяна Владимировна пыталась поддержать дочь, но та находилась в стрессе. Руководство приняло решение отправить девушку домой на некоторое время.
На проект участница вернулась уже с Дмитрием Дмитренко. С парнем она познакомилась во Владивостоке. Дмитрий заявил, что хочет построить с Рапунцель крепкую семью.
Жизнь с Дмитренко
17 июня 2017 года у Ольги состоялось долгожданное событие — свадьба с Дмитрием Дмитренко. В том же году в семье Рапунцель и Дмитренко произошел скандал, из-за которого пара находилась на грани развода. Мужчину обвинили в избиении беременной супруги. Зрители требовали посадить его за решетку, Ольга даже написала заявление в полицию.
Вскоре Дмитрий стал просить у девушки прощения. Рапунцель призналась, что любит Дмитрия и готова терпеть ради него даже побои. Идиллия долго не продлилась, через время разразился очередной скандал: выяснилось, что Дмитренко завел роман за периметром, пока был в ссоре с Ольгой. Девушка вновь простила супруга, а в измене обвинила соперницу.
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
Весной 2018 года в семье Дмитренко и Рапунцель произошло пополнение — на свет появилась дочь Василиса. В ноябре 2019-го женщина сообщила, что беременна вторым ребенком. В это же время поклонники «Дома-2» стали спорить о том, является ли Василиса родной дочерью Ольги и Дмитрия. Началось все с УЗИ, где будущая мама задавала врачу «глупые» вопросы о беременности. Зрители уверяют, что родившая женщина должна и так все знать, ведь это не первые роды в ее жизни. 10 июня 2020 года Ольга родила дочь Софию.
Стоит отметить, что на проекте по результатам зрительского голосования Рапунцель получила звание «Человек года» и выиграла главный приз — квартиру в Москве. Тем не менее вместе с Дмитрием она осталась на телестройке, так как Ольга мечтала занять место телеведущей. Однако недопонимание с руководством реалити и ее участниками, которые выставляли пару Дмитрия и Ольги не в лучшем свете, привело к тому, что супруги решили покинуть телешоу.
В феврале 2023 года Дмитрий Дмитренко подал заявление на развод с Ольгой Рапунцель. Новость стала абсолютной неожиданностью для поклонников пары, ведь супруги долгое время выстаивали имидж идеальной семьи. В сети появились слухи, что мужчина сделал это из-за постоянных скандалов, устраиваемых женой. Комментариев от Рапунцель по поводу причин расставания не поступало. Дмитренко же рассказал, что распад семьи произошел по причине того, что Ольга настраивает детей против отца, а теща его постоянно упрекает.
Спустя время Ольга обвинила Дмитрия в измене. Он, в свою очередь, рассказал, что у нее самой давно есть поклонник, с которым она строит отношения. Вскоре всплыли новые подробности судебных разбирательств между бывшими супругами. Оказалось, что Рапунцель обвинила Дмитрия в домогательствах к дочерям.
22 августа 2023 года Дмитрий сообщил, что суд окончательно развел бывших супругов.
Скандалы
Серьезный скандал на проекте «Дом-2» вызвали факты из прошлого Ольги Рапунцель: участники шоу увидели видеоматериал, где она еще до телестройки предстает голой для эротического видеочата. Об этом сразу стало известно и пользователям соцсетей, где были опубликованы ролики.
Выяснилось, что Ольга утаила целых 9 лет своей биографии. Все эти годы до проекта девушка подрабатывала вебкам-моделью и получала 200 долларов в час. Она смогла купить машину Jeep Grand Cherokee, а также материально помогала семье.
Осенью 2016 года возник новый скандал, связанный с именем Рапунцель. Влад Кадони опубликовал фото бритоголовой участницы шоу с вопросом, правда ли это. В интернете разразились споры, но факт того, что девушку побрили, так и не подтвердился.
Рапунцель сегодня
В феврале прошлого года Дмитрий Дмитренко объявил о завершении всего бракоразводного процесса. Экс-супруги определились с алиментами и порядке встреч мужчины с детьми.
Ольга Рапунцель с детьми (Фото: Инстаграм* @olyarapunzel)
Однако уже в конце лета Ольга вновь стала обвинять бывшего мужа в том, что он пользуется ее квартирой и требует разделения имущества. Женщина говорила, что Дмитрий никак не общается с детьми, не платит алименты и собирается привести в ее квартиру новую девушку.
В феврале этого года Ольга Рапунцель подколола экс-супруга и сообщила поклонникам, что одержала очередную победу в суде. Сегодня девушка называет себя счастливой женщиной и мамой. Недавно он дала понять, что у неё есть новый поклонник. По ее словам, каждый день в её доме появляются цветы.
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*Запрещен в РФ
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