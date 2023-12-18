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Бренд Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина

Бренд Balenciaga перестал продавать вещи Киркорову за поддержку России и Путина
18 декабря 2023, 17:26
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Филипп Киркоров сообщил, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку президента России Владимира Путина и всей России. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».
Музыкант рассказал, что на протяжении многих лет покупал одежду у модного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно его стилисту позвонили представители дома и сообщили о разрыве сотрудничества.

В бутике заявили, что причиной для такого шага стали политические взгляды российского исполнителя.


Киркоров отметил, что французский офис бренда направил письма во все свои магазины по всему миру с предупреждением о том, что человеку с такой фамилией продавать продукцию запрещено.

Адвокат певца Александр Добровинский направил иск в модный дом. Он будет требовать ответа в суде за дискриминацию в отношении российского исполнителя.

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#киркоров
#мода
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Актёр Савинков пожелал успеха новому сериалу о Букиных
18 декабря 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/AntonioGuillem

Российский актёр Павел Савинков, исполнивший роль соседа семьи Букиных в ситкоме «Счастливы вместе», пожелал успеха продолжению сериала.
Он отметил, что сериал стал серьёзной частью его жизни, и то, что его не пригласили в продолжение проекта, не расстраивает артиста. Савенков ответил, что, скорее всего, такой ход был спланирован сценаристами и продюсерами заранее, и высказал уверенность в том, что в действиях создателей, должно быть, есть оправданная цель.

Сам сериал, по словам актёра, он смотреть будет и продолжение ему интересно.

«Должно сложиться очень много обстоятельств, какое-то точное попадание во время, в зрителя. Не знаю, тут не угадаешь. Мне кажется, это лотерея во многом. Я уверен, что там много усилий и таланта вложено. Очень много примеров того, что какие-то замечательные вещи проваливаются в прокате. Поэтому тут не угадаешь, но я желаю, чтобы все получилось», — добавил в беседе с Газета.ру Савенков.

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#актёр
#шоу-бизнес
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Миронов сообщил, что Орбакайте не разговаривала с ним неделю из-за его ошибки
18 декабря 2023, 17:53

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Популярный российский актер Евгений Миронов рассказал, что однажды случайно обидел Кристину Орбакайте. Он поделился постыдной историей во время съемок шоу «Синяя птица», приводит его слова портал smotrim.ru.
Артистка принимала участие в съемках фильма «Лимита», где также снимался Владимир Машков м Евгений Миронов. Актер был лично не знаком с певицей, и решил сделать комплимент ее творчеству, чтобы установить с ней контакт. 

Миронов сказал Орбакайте, что ему нравится песня «Посмотри в глаза», исполнителем которой на самом деле является Наталья Ветлицкая. Миронов отметил, что артистка сильно обиделась на него и не разговаривала с ним на протяжении недели.  

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#певица
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Том Круз снял этаж ресторана Аркадия Новикова ради обеда с Эльсиной Хайровой
18 декабря 2023, 15:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Американский актер Том Круз арендовал целый этаж популярного лондонского ресторана Mayfair Novikov, принадлежащего известному ресторатору Аркадию Новикову. Всё ради романтического ужина с дочерью российского политика Эльсиной Хайровой.
Ранее 61-летний актер появился с Эльсиной на общественном мероприятии в кругу нескольких друзей. По словам очевидцев, Круз уделял девушке повышенное внимание и выглядел явно увлечённым.

По сообщению таблоида The Sun, на этот раз он решил побаловать спутницу изысканным ужином в престижном ресторане Лондона. Сообщается, что Том Круз заказал блюдо из омаров и суши общей стоимостью около 500 фунтов стерлингов (примерно 58 тысяч рублей). Бдительный охранник вмешался и не позволил одному из сотрудников ресторана сфотографировать пару.

После обеда актёр оставил щедрые чаевые — 100 фунтов. Том Круз и его спутница вышли через боковую дверь ресторана, сели в ожидавший их лимузин и уехали.

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#актёр
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#охрана
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Броневицкая поделилась, куда пропала Эдита Пьеха
Броневицкая: «У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту»
18 декабря 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Дочь 86-летней певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что артистка ведёт закрытый образ жизни, проводя много времени дома с родными вдали от городской суеты.
«У Эдиты Станиславовны дела соразмерно ее возрасту», — приводит utro.ru слова Броневицкой.

Однако, отметила дочь Эдиты Пьехи, вся семья в сборе на Новый год собраться вместе не сможет, чему есть веские основания. Броневицкая также добавила, что сам праздник не представляет для неё огромного значения.

Ранее специалист Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк заявил, что наилучшим вариантом отдыха на новогодние праздники будет тот, который несвойственен конкретному человеку.

«На противоположные варианты нас часто подталкивают внешние обстоятельства. Так, партнёр или дети просят остаться дома перед телевизором, хотя вам больше по душе спорт. Но если инициировать такой досуг самостоятельно, то можно получить совершенно другие впечатления и ощущения. Появится новый опыт, и это поможет лучше отдохнуть», — отметил в беседе с «Москвой 24» Довгалюк.

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#артист
#шоу-бизнес
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Звёзды российской эстрады массово слегли с гриппом после съёмок новогодних шоу
18 декабря 2023, 11:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российские поп-звёзды массово заболели гриппом и простудой после съёмок новогоднего концерта «Песня года - 2023» и шоу «Жара». Среди занемогших Лариса Долина, телеведущая Лера Кудрявцева, участники группы «Раса».
Церемония награждения лауреатов музыкальной премии «Песня года - 2023» прошла 2 декабря в столичном дворце «Мегаспорт» и собрала всех известных отечественных исполнителей от Анны Асти до Стаса Михайлова. Как сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на информацию, полученную от некоторых менеджеров, каждый второй участник мероприятия чихал и кашлял. Тем не менее, все они, как это принято в мире шоу-бизнеса, при встрече обнимались и целовались.

На церемонии также были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Клава Кока и другие звезды и звездочки. Понятно, что сейчас никто не хочет болеть, так как впереди дорогостоящие новогодние концерты и корпоративы. Не исключено, что некоторые знаменитости скрывали своё недомогание, чтобы не отпугнуть организаторов.

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Садальский рассказал, почему Пугачева везде следует за Галкиным*
17 декабря 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский актёр Станислав Садальский объяснил, почему певица Алла Пугачёва везде следует за своим мужем Максимом Галкиным*. Об этом пишет «АиФ».
«Любовь зла. Есть такая русская поговорка», — цитирует издание слова собеседника.

Садальский добавил, что артистке постоянно не везло с мужчинами, поэтому нынешний муж кажется ей тем единственным, которого всегда она ждала.

«Алла Пугачева – раба любви. Она последовала за мужем», — заключил Станислав Садальский.

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*Является иностранным агентом
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#любовь
#мужчина
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Актер из сериала «Слово пацана» опроверг сообщения о своей смерти
Актер Минекаев из «Слова пацана» опроверг сообщения о своей смерти
17 декабря 2023, 04:56

Фото: istockphoto.com/smolaw11

Актер Рузиль Минекаев, известный по сериалу «Слово пацана: кровь на асфальте», опроверг сообщения, распространенные в сети, о его смерти.
Актер лично подтвердил информацию о своем здоровье, отметив в своем Telegram-канале: «Я не умер. Я в Москве, пью чай».

Он также опубликовал скриншот фейкового сообщения о его смерти в больнице, подчеркнув, что это ложь.

Создатели сериала «Слово пацана: кровь на асфальте» объявили о продлении проекта на второй сезон, который запланирован на весну 2024 года. В сети была обнаружена вакансия для участия актера в массовке съемок продолжения сериала.

6 декабря создатели сериала ответили на слухи о пересъемке финальной серии, опровергнув информацию об изменениях в сценарии и заявив, что поездка съемочной группы в Ярославль была запланирована заранее и не связана с редактированием завершающей серии проекта.

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Baza опубликовала райдер певца SHAMAN
16 декабря 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

12 млн рублей за полтора часа, две подушки из гусиного пуха, а также «Майбах» и скромная гримерка требуются артисту SHAMAN для выступления.
Baza опубликовала райдер певца SHAMAN. К примеру, для коротких поездок артист предпочитает тонированный «Майбах». Его должны предоставить организаторы выступления. Если поездка длинная, то артист предпочитает минивен V-class с матрасом по размеру заднего дивана. 

Водители должны быть опытные, выспавшиеся и отдохнувшие. Пристальное внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны охранять певца с момента прилета, до вылета, передвигаясь на автомобиле не ниже класса бизнес. В зале на каждые 1000 человек должно быть как минимум 8 охранников. 

Жить SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля с кроватью King Size. На ней должны быть две подушки из гусиного пуха. 
В гримёрке должны стоять вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт. 

Источники сообщают, что стоимость выступления артиста разнится, но в среднем за концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.

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#певец
#шоу-бизнес
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Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах
16 декабря 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».

«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.
Ранее сообщалось, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.

Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.

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