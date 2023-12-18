Бренд Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певец Филипп Киркоров сообщил, что модный дом Balenciaga разорвал с ним сотрудничество за поддержку президента России Владимира Путина и всей России. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Завтрак со звездой».
Музыкант рассказал, что на протяжении многих лет покупал одежду у модного бренда со штаб-квартирой в Париже. Однако недавно его стилисту позвонили представители дома и сообщили о разрыве сотрудничества.
В бутике заявили, что причиной для такого шага стали политические взгляды российского исполнителя.
Киркоров отметил, что французский офис бренда направил письма во все свои магазины по всему миру с предупреждением о том, что человеку с такой фамилией продавать продукцию запрещено.
Адвокат певца Александр Добровинский направил иск в модный дом. Он будет требовать ответа в суде за дискриминацию в отношении российского исполнителя.
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В бутике заявили, что причиной для такого шага стали политические взгляды российского исполнителя.
Адвокат певца Александр Добровинский направил иск в модный дом. Он будет требовать ответа в суде за дискриминацию в отношении российского исполнителя.
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Анастасия Чинкова