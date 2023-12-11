Киркоров признался, что его детям пришлось столкнуться с хейтом в школе

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Певец Филипп Киркоров в беседе с Эльдаром Джараховым на YouTube рассказал, что его детям в школе приходится сталкиваться с негативом со стороны сверстников из-за отсутствия материнской заботы и звёздной фамилии.
В ходе интервью исполнитель процитировал вопрос своих детей, заинтересовавшихся сплетнями вокруг популярного отца.
Певец отметил, что из-за сложившейся ситуации переживает за своих детей.
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«Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа искусственная? Как с этим жить, она же тебя взяла за попу? Я не могу, меня хейтят в школе», — задал вопрос ребёнок Киркорова.
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