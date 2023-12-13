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Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей

SHOT: Филипп Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей
13 декабря 2023, 13:46
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский певец Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской за то, что она назвала его «женоненавистником». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, исполнительница шансона нелестно высказалась о Киркорове в ходе в интервью Алёне Блин. Киркоров оценил моральный ущерб в десять миллионов рублей, и решил затребовать компенсацию через суд. Адвокат артиста заявил, что подобные высказывания Успенская допустила из-за безысходности.

Правозащитник уверен, что певица ответит за свой поступок.


Киркоров также прокомментировал скандальное заявление исполнительницы и заявил, что категорически с ним не согласен, так как он на протяжении 30 лет поет песни о женщинах и любви к ним.

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#ущерб
#киркоров
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КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
КП: Пугачёва после новогодних праздников перевезёт семью в Лондон
13 декабря 2023, 05:40

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Певица Алла Пугачева после новогодних праздников планирует перевести семью в Лондон. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Артистка вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным* вскоре после начала СВО покинули Российскую Федерацию. Некоторое время семья проживала в Израиле, но затем переехала на Кипр. По словам знакомых Пугачёвой, ей не подошёл кипрский климат, который сказывается на здоровье певицы. 

Из социальных сетей Галкина* стало известно, что Алла Пугачёва в последний раз посещала столицу Великобритании в ноябре. По информации издания, певица во время поездки занималась поиском жилья.

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*Является иностранным агентом
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#поездки
#алла пугачёва
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«Кто слил, тот чушпан»: в сети появились рабочие версии последних серий «Слова пацана»
Актер Янковский назвал чушпанами тех, кто «слил» последние серии «Слова пацана»
12 декабря 2023, 19:37

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В сети появились последние серии криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» в черновом монтаже. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В слитых в интернет сериях сериала «Слово пацана» еще нет цветокоррекции, также отсутствует финальная переозвучка и часть музыкального сопровождения. Кроме того, в кадре часто можно заметить примечания для команды постпродакшна.

«Кто слил, тот чушпан», – так прокомментировал в своих соцсетях утечку исполнитель роли Адидаса Иван Янковский.

Последние две серии сериала выйдут на видеосервисах Start и Wink 14 и 21 декабря. Издание рекомендует БК дождаться официального показа.

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#интернет
#сериал
#актёр
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Продюсер Пригожин о самочувствии: «Однозначно уже лучше»
12 декабря 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал своё состояние после госпитализации.
«Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях — это всегда риски», — отметил в беседе с RT Пригожин.

В последнее время участились случаи заболеваний и госпитализаций артистов и звёзд отечественного шоу-бизнеса. Согласно одной из версий, причиной такой ситуации могла стать новая инфекция микоплазменной пневмонии.

«Течение таких пневмоний, как правило, не носит ярко выраженной клиники. Её диагностируют тогда, когда состояние пациента уже достаточно тяжёлое», — пояснил в беседе с «Царьградом» врач Денис Прокофьев.

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#инфекция
#врач
#шоу
#пригожин
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Ассистент Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера
11 декабря 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Иосифа Пригожина Станислав Калинкин заявил о плохом самочувствии бизнесмена, а также о подозрении на воспаление лёгких у него.
«По имеющейся на данный момент информации, чувствует себя Иосиф плохо. Есть подозрение на воспаление лёгких», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Калинкин.

По его словам, Пригожин находится в медицинском учреждении и проходит там лечение.

Ранее сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Сам он, выйдя на связь, не раскрывал причин госпитализации, но уточнял, что ему будут ставить капельницу, поэтому разговаривать неудобно. Отмечалось, что у продюсера был хриплый голос.

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#лечение
#шоу-бизнес
#продюсер
#здоровье
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Илья Авербух рассказал о возвращении шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух допустил возвращение шоу «Ледниковый период» в эфир
11 декабря 2023, 14:06

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Продюсер шоу «Ледниковый период» хореограф Илья Авербух в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о возвращении программы в эфир Первого канала.
По его словам, возвращение шоу на экраны телевизоров вполне возможно. Однако окончательное решение будет принимать руководство Первого канала, поскольку именно ему принадлежит проект. 

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В нём принимают участие актёры, певцы, блогеры и знаменитости из других сфер, которые исполняют номера в паре с профессиональными фигуристами. 

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*признан Министерством юстиции России иностранным агентом
#шоу
#фигурное катание
#проект
#телевидение
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Стало известно, кто заменит Галкина* в шоу «Лучше всех!» на Первом канале
Жанна Бадоева станет ведущей на Первом канале вместо Галкина*
11 декабря 2023, 13:36

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С началом СВО Первый канал убрал из эфира шоу «Лучше всех!», как и другие развлекательные проекты.
«СтарХит» сообщает, что в этом году в сетку вещания начали возвращать многие телепередачи. К примеру, зрители снова увидят программу про талантливых детей «Лучше всех», которую ранее вел Максим Галкин*.

Он покинул Россию в 2022 году. Его место займёт Жанна Бадоева, известная по телешоу «Орёл и решка» и по проекту Первого канала «Жизнь других».

Ранее сообщалось, что музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».Лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии.

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#телевидение
#новости
#шоу
#дети
#шоу-бизнес
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Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
11 декабря 2023, 11:39

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Писатель Дмитрий Быков* заявил, что готов отправлять деньги украинской армии. Об этом он сообщил во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.
Отмечается, что пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Стоянов позвонили писателю, прикинувшись главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. 

В ходе беседы Быков* заявил, что как только его книга о президенте Украины Владимире Зеленском будет переведена на украинский язык, он отправит полученные с неё средства на дроны для ВСУ. 

Также писатель отметил, что уверен в способности украинских военных захватить Мариуполь, и подчеркнул, что не против применения беспилотников против российских солдат. 

Вместе с тем, Быков* «счёл бы за честь» получение гражданства Украины, однако отказался от такого предложения, объяснив это тем, что в предстоящем году получит паспорт гражданина США. 

При этом писатель выразил уверенность в том, что когда-нибудь вернётся в Россию. 

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#украина
#всу
#финансирование
#писатель
#россия
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Комик Незлобин, уехавший из России, продал квартиру в центре Москвы
11 декабря 2023, 11:28

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный комик, экс-резидент Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, переехавший в США, продал московскую квартиру.
Telegram-каналу SHOT пишет, что Незлобин с семьей уехал из Россию после начала СВО на Украине.

В конце октября 2023 года он продал двухкомнатную квартиру в Тверском районе Москвы. Она находится в доме, который был построен на улице Каретный ряд по спецпроекту для работников Большого театра. Площадь объекта равняется 54 кв. м, а его средняя стоимость оценивается в 43 млн рублей. Квартира расположена рядом сразу с пятью станциями метро. 

Покупателем квартиры стал предприниматель по имени Юрий, другие данные не уточняются. Новый хозяин квартиры уже начал ремонт.

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#сша
#россия
#шоу-бизнес
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Охлобыстин: Пугачёва выгнала SHAMAN из шоу в начале его карьеры
11 декабря 2023, 04:55

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российский актёр Иван Охлобыстин рассказал, что Алла Пугачёва пыталась помешать карьере исполнителя SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом пишет «АиФ».
По словам Охлобыстина, Пугачёва в 2013 году возглавляла жюри шоу «Фактор А», где не позволила Дронову одержать победу. При этом примадонна хвалила вокальные данные молодого исполнителя и отметила его талант.

«Кстати, ведь Алла Пугачёва выгнала SHAMAN с проекта», — цитирует издание слова собеседника. Охлобыстин добавил, что после ухода Ярослава Дронова из «Фактора А» Пугачёва в его жизни больше не появлялась.

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#шоу
#алла пугачёва
#певец
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