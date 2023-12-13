Киркоров подал иск к Любови Успенской на 10 миллионов рублей

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российский певец Филипп Киркоров подал иск к артистке Любови Успенской за то, что она назвала его «женоненавистником». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, исполнительница шансона нелестно высказалась о Киркорове в ходе в интервью Алёне Блин. Киркоров оценил моральный ущерб в десять миллионов рублей, и решил затребовать компенсацию через суд. Адвокат артиста заявил, что подобные высказывания Успенская допустила из-за безысходности.
Правозащитник уверен, что певица ответит за свой поступок.
Киркоров также прокомментировал скандальное заявление исполнительницы и заявил, что категорически с ним не согласен, так как он на протяжении 30 лет поет песни о женщинах и любви к ним.
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Анастасия Крестьянова