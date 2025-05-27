«Бритни по-русски»: Ольга Серябкина устроила откровенные танцы

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)
40-летняя Ольга Серябкина опубликовала в своем телеграм-канале видео, на котором предстала в белом мини-платье на тонких бретелях, выгодно и откровенно демонстрирующем ее фигуру.
Поверх полупрозрачной ткани платья она надела белую оверсайз-куртку. Образ дополнили очки с прозрачными стеклами, яркий макияж и распущенные волосы.
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Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)
«Когда похудела к лету, а его все еще нет», — подписала певица видео.Зажигательные танцы и откровенный внешний вид моментально привлекли внимание поклонников, которые заметили сходство Ольги с американской поп-певицей Бритни Спирс.
«Что-то на бритниспирском», «Напомнила мне сейчас Бритни Спирс», «Бритни по-русски», «Это Бритни Спирс 2?», — восхищаясь, писали в комментариях под постом певицы поклонники.
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