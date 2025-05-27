Мари Краймбрери показала редкое фото с мамой

Мари Краймбрери (Фото: Telegram @marikraimbrery)
32-летняя Мари Краймбрери написала маме наполненные любовью слова и поделилась фото.
Певица рассказала, какую бесценную помощь ей оказывает в работе мама. Например, перед сольным выступлением дочери Людмила Жадан целую неделю по ночам расписывала кожаные куртки танцоров из группы Мари. Поп-звезда отметила, что родительница всегда поддерживала её в трудных ситуациях.
Ранее, стало известно, что Краймбрери сама стала мамой. Она и певец Дава впервые стали родителями и заявили, что это самое счастливое событие в их жизни.
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«Это всего лишь 1 процент из того, сколько ты для меня делаешь до сих пор. Я тебя люблю», — написала Краймбрери.Звезда выложила кадр, на котором заключила в объятья любимую маму. Мари Краймбрери в красной куртке широко улыбалась. Ее мама стояла спиной к объективу камеры.
Ранее, стало известно, что Краймбрери сама стала мамой. Она и певец Дава впервые стали родителями и заявили, что это самое счастливое событие в их жизни.
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