47-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в откровенном наряде

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова предстала в откровенном образе. Соответствующие фотографии были опубликованы на ее странице в Instagram*.
47-летняя звезда телесериала «Бедная Настя» позировала в видео на крыше жилого дома. Она была одета в открытые туфли на шпильках и черное платье с двумя высокими разрезами, которые подчеркивали ее бедра и ноги. Образ дополнили крупные серьги и золотые браслеты.
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Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
«Наступил жаркий период! Также смотрите бэкстейдж с новой фотосессии. Будьте осторожны, чтобы не обжечься!» — написала знаменитость под роликом.Ранее Екатерина Климова поделилась своими давними переживаниями — актриса открыто призналась, чего она на самом деле боялась потерять после рождения детей.
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