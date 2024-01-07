Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

Американская поп-звезда Бритни Спирс опровергла слухи о своём грядущем альбоме и заявила, что больше не вернется в музыкальную индустрию, но будет писать песни для других артистов. Об этом сообщает издание «Афиша» со ссылкой на соцсети исполнительницы.