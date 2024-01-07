Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

Поп-звезда из США Бритни Спирс развеяла слухи о том, что она занята созданием нового альбома. Певица подчеркнула, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. Артистка заявила об этом в Instagram*.
«Хочу прояснить, большинство новостей — это просто белиберда! Говорят, будто я веду запись нового альбома с кем попало... Но я не собираюсь возвращаться в музыку!» — поделилась она.Бритни пояснила, что новые песни она создает только для удовольствия или по запросу. Артистка выразила недоумение по поводу слухов, циркулирующих в СМИ относительно ее музыкальной деятельности, называя их нелепыми.
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Артем Кузьмин