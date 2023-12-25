Стало известно, фото каких знаменитостей россияне загружают в дейтинг-приложения

Фото: istockphoto.com/Artsanova
Исследовании дейтинг-сервиса Mamba показало, что 7% пользователей сайтов знакомств хоть раз пытались загрузить в анкету не свои фотографии, а фото знаменитостей.
Так, среди мужчин особенной популярностью пользовались такие селебрити, как Арми Хаммер, Райан Гослинг, Дмитрий Масленников, Том Холланд, Киллиан Мерфи, Леонардо ДиКаприо, Киану Ривз, Мик Джаггера Че Гевара, Арнольд Шварценеггер. Из российских звёзд мужчины чаще всего выбирали фото актёров Константина Хабенского и Сергея Безрукова.
Четверть мужчин, которые пытались загрузить не свои фотографии, хотели использовать фото президента России Владимира Путина.
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Четверть мужчин, которые пытались загрузить не свои фотографии, хотели использовать фото президента России Владимира Путина.
«Женщины поколения Z выбирают Зендаю, Марго Робби, Сидни Суини и Аню Тейлор-Джой. Женщины поколения Y хотели бы использовать фото Тейлор Свифт, Ирины Шейк, Блейк Лайвли и Лейтон Мистер. Женщины поколения Х предпочли бы использовать Деми Мур, Ким Бейсингер, Анджелину Джоли, Бритни Спирс и Меган Фокс. Среди женщин поколения B популярны фото молодых принцессы Дианы, Мадонны, Мерелин Монро и Ирины Алферовой», — добавили в беседе с Газета.ру специалисты.
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Мелисса Тимофеева