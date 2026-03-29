Бритни Спирс записалась в клуб анонимных алкоголиков после пьяной езды
Американская поп‑звезда Бритни Спирс предпринимает новые попытки обрести внутреннюю гармонию и преодолеть проблемы со спиртным. Об этом пишет Daily Mail.
Артистка возобновила посещение клуба анонимных алкоголиков после неприятного происшествия в начале марта. На собраниях певица откровенно делится переживаниями. Возможность «излить душу» помогает ей исцеляться и чувствовать себя лучше, говорится в статье.
Инцидент, ставший поворотным моментом, произошел в округе Вентура (Калифорния). 44‑летняя исполнительница управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и более часа пыталась скрыться от преследовавших ее патрульных машин.
Как сообщает инсайдер, после этого случая Спирс уже три недели воздерживается от употребления спиртного. Сейчас она регулярно посещает встречи клуба анонимных алкоголиков в Лос‑Анджелесе. Основной стимул для перемен — желание проводить больше времени со своими взрослыми сыновьями и наладить полноценную жизнь. В последнее время певица особенно ценит моменты общения с детьми и старается выстроить с ними близкие отношения.
