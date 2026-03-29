Дмитрия Нагиева «отменяют» на российском телевидении

29 марта 2026, 02:05

Дмитрий Нагиев лишился роли в новом фильме из-за скандальных высказываний

Дмитрий Нагиев (Фото: кадр из сериала «Кухня»)

Дмитрий Нагиев выбыл из актерского состава фильма «Королек моей любви» от ТНТ. Об этом сообщает «Стархит».





На финальном этапе утверждения команды его исключили из съемочного процесса. По информации источников, создатели картины приняли такое решение из‑за неоднозначной репутации актера. Вероятно, это связано с его высказываниями на премьере фильма «Елки».



Ситуация отражает общую тенденцию в индустрии: сейчас Нагиев фактически оказался в негласном стоп‑листе. С актером опасаются сотрудничать не только кинопроизводители, но и рекламодатели. Сам артист подтвердил, что полностью прекратил работу на российском телевидении.



При этом Нагиев опроверг предположения о высоких доходах от образовательных программ, которые он ведет. В одном из интервью актер прокомментировал обвинения в «инфоцыганстве».



«Когда пишут, что я инфоцыган, мне до слез смешно. У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелеты бизнес‑классом туда‑обратно, траты на еду, проживание на троих. И посчитайте, сколько останется», — пояснил артист.