«Будет эпатажный тандем»: Анастасия Волочкова заявила о совместном клипе с Лепсом
Балерина Анастасия Волочкова заявила о готовности сняться в клипе Григория Лепса
В беседе с «Газетой.Ru» Анастасия заявила, что она с удовольствием приняла бы предложение певца, однако он с ней ещё не связывался.
«Он бы мне позвонил. Я Григория обожаю, он замечательный артист. Я знаю его как человека, уважаю его позицию, его прямоту. Это артист высокого ранга. Конечно, я хотела бы с ним посотрудничать. Пару дней назад я сама песню записала под названием «Кто эти люди». Если Григорий мне предложит поработать, я с радостью соглашусь. Мне кажется, это будет эпатажный тандем», — поделилась Волочкова.О том, что рассматривает возможность пригласить экс-солистку Большого театра для съёмок в новом видео, Лепс рассказал на музыкальной премии «Виктория».